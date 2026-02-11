SDP: 'HDZ se prepao, oživio Thompsona u političke svrhe i izmislio priču o Milanoviću'

Iz SDP-a su u srijedu istaknuli da ih, nakon uspješne SDP-ove konvencije i jasnih poruka da SDP i Možemo na izbore idu zajedno, ne iznenađuje "prljava ofenziva laži i podmetanja" koje dolaze iz HDZ-a i koji na ovaj način pokazuje kako se opravdano prepao.

- I vrapci na grani znaju da je HDZ stranka koja laže i krade. Nakon uspješne SDP-ove konvencije i jasnih poruka da SDP i Možemo na izbore idu zajedno, ne iznenađuje nas prljava ofenziva laži i podmetanja. Teško je ozbiljno komentirati izmišljotine koje dolaze iz HDZ-a, koji na ovaj način pokazuje kako se opravdano prepao - objavili su iz SDP na svom facebook profilu.

Istaknuli su da je iz straha od gubitka vlasti, Plenković HDZ gurnuo radikalno desno, iako je nekada cijelu Hrvatsku gledao u oči i uvjeravao da je umjereni europejac.

- Oživljavanje Thompsona u političke svrhe, stvaranje dojma da za slobodnu Hrvatsku nisu zaslužni svi naši branitelji, nego isključivo HOS, krađa dočeka rukometaša, suludo proglašavanje Piletića 'sjajnim ministrom', plasiranje izmišljotina o odnosima između SDP-a i Možemo, kao i priče o tome da bi predsjednik usred mandata dao ostavku da bi se kandidirao za premijera - sve to su bolesne konstrukcije HDZ-ovih političkih glava koje nemaju nikakve veze sa stvarnošću - kažu u SDP-u.

- Stop lažima i Plenkoviću koji je nesposoban riješiti probleme, pa samo vrti ministre dok problemi ostaju neriješeni - poručili su SDP-ovci.

Građani zaslužuju odgovornu politiku, a ne vođenje zemlje u podjele i laži, istaknuli su te naglasili da se SDP zalaže za prava rješenja, jednakost i bolji život i ide po pobjedu za sve građane.