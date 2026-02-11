Obavijesti

News

Komentari 5
reagirali iz stranke

SDP: 'HDZ se prepao, oživio Thompsona u političke svrhe i izmislio priču o Milanoviću'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
SDP: 'HDZ se prepao, oživio Thompsona u političke svrhe i izmislio priču o Milanoviću'
Zagreb: Siniša Hajdaš Dončić o dočeku rukometaša | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Istaknuli su da je iz straha od gubitka vlasti, Plenković HDZ gurnuo radikalno desno, iako je nekada cijelu Hrvatsku gledao u oči i uvjeravao da je umjereni europejac

Admiral

Iz SDP-a su u srijedu istaknuli da ih, nakon uspješne SDP-ove konvencije i jasnih poruka da SDP i Možemo na izbore idu zajedno, ne iznenađuje "prljava ofenziva laži i podmetanja" koje dolaze iz HDZ-a i koji na ovaj način pokazuje kako se opravdano prepao.

- I vrapci na grani znaju da je HDZ stranka koja laže i krade. Nakon uspješne SDP-ove konvencije i jasnih poruka da SDP i Možemo na izbore idu zajedno, ne iznenađuje nas prljava ofenziva laži i podmetanja. Teško je ozbiljno komentirati izmišljotine koje dolaze iz HDZ-a, koji na ovaj način pokazuje kako se opravdano prepao - objavili su iz SDP na svom facebook profilu.

PLANOVI ZA IZBORE Nacional: 'Milanović bi mogao ići sa svojom listom na sljedeće izbore 2028. i postati premijer'
Nacional: 'Milanović bi mogao ići sa svojom listom na sljedeće izbore 2028. i postati premijer'

Istaknuli su da je iz straha od gubitka vlasti, Plenković HDZ gurnuo radikalno desno, iako je nekada cijelu Hrvatsku gledao u oči i uvjeravao da je umjereni europejac.

- Oživljavanje Thompsona u političke svrhe, stvaranje dojma da za slobodnu Hrvatsku nisu zaslužni svi naši branitelji, nego isključivo HOS, krađa dočeka rukometaša, suludo proglašavanje Piletića 'sjajnim ministrom', plasiranje izmišljotina o odnosima između SDP-a i Možemo, kao i priče o tome da bi predsjednik usred mandata dao ostavku da bi se kandidirao za premijera - sve to su bolesne konstrukcije HDZ-ovih političkih glava koje nemaju nikakve veze sa stvarnošću - kažu u SDP-u.

PREDSTAVIO NOVI PROJEKT Tomašević o smjeni Piletića i kandidaturi Milanovića: 'Gdje bih došao kad bismo nagađali'
Tomašević o smjeni Piletića i kandidaturi Milanovića: 'Gdje bih došao kad bismo nagađali'

- Stop lažima i Plenkoviću koji je nesposoban riješiti probleme, pa samo vrti ministre dok problemi ostaju neriješeni - poručili su SDP-ovci. 

Građani zaslužuju odgovornu politiku, a ne vođenje zemlje u podjele i laži, istaknuli su te naglasili da se SDP zalaže za prava rješenja, jednakost i bolji život i ide po pobjedu za sve građane.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Časna priznala zašto je lagala da je napadnuta u Zagrebu! 'Htjela sam dobiti na vremenu'
PODIGNUTA OPTUŽNICA

Časna priznala zašto je lagala da je napadnuta u Zagrebu! 'Htjela sam dobiti na vremenu'

Jednostavno im nisam mogla priznati kako ne stižem diplomski napisati pa sam samo htjela malo na vremenu dobiti, priznala je časna sestra...
U KBC-u, koji vodi novi ministar, privatna klinika plaća pet puta jeftiniji kvadrat od kioska
NAJAM ZA 'KIKIRIKI'

U KBC-u, koji vodi novi ministar, privatna klinika plaća pet puta jeftiniji kvadrat od kioska

Privatni Medikol u riječkoj bolnici, koju od 2020. vodi HDZ-ov Alen Ružić, nije 15 godina plaćao ni režije, nego je to umjesto njih plaćala bolnica. Nakon nalaza revizije, Ružić je dug naplatio, ali ugovor je i dalje sporan...
Stiže zahladnjenje i snijeg!
PROMJENA VREMENA

Stiže zahladnjenje i snijeg!

Hrvatsku očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz povremenu kišu koja će biti češća na Jadranu i u priobalnim područjima. U unutrašnjosti zemlje, osobito u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, kiša će se pojavljivati uglavnom u drugom dijelu dana, dok će jutro biti obilježeno mjestimičnom maglom.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026