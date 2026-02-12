U svađu Sevke, Grdovića i Hrge ugurala se i Dalija Orešković: 'Nadjačala je Thompsona...'

Na domaćoj sceni posljednjih dana ne manjka napetosti. U središtu pozornosti našla se Severina Vučković nakon što je njezina objava o domoljublju, objavljena poslije koncerta u Samoboru, izazvala niz reakcija i to ne samo među kolegama glazbenicima.

Pjevačica je tada poručila kako su njezini nastupi mjesto zajedništva i iskrenog domoljublja, bez podjela. Istaknula je da o Gospi pjeva iz ljubavi, a ne zbog profita te da se vjera ne koristi kao poslovni alat. Iako Marka Perkovića Thompsona nije spomenula imenom, dio javnosti njezine je riječi protumačio kao kritiku upućenu upravo njemu.

Na to je reagirao Mladen Grdović. Uz zajedničku fotografiju s Thompsonom javno je pozvao Severinu da se, kako je napisao, ne upušta u takve poruke. Poručio joj je da je 'dobra cura', da pusti kolege koje narod voli te je upozorio da bi je zbog takvih istupa publika mogla zamrziti.

Severina mu nije ostala dužna, odgovorila je nazvavši ga 'lošim dečkom'. Grdovićev istup ubrzo je završio i na stranici 'Seksizam naš svagdašnji', gdje je njegov ton protumačen kao patronizirajući.

No polemika se nije zaustavila na glazbenom terenu. U raspravu je uvučena i bivša novinarka Mirjana Hrga, koja je na Facebooku komentirala rad novinarke N1 televizije Nine Kljenak. Hrga je Kljenak opisala kao borbenu, ali je pritom dovela u pitanje njezinu percepciju vlastite neovisnosti, zaključivši da je 'slatka'.

Upravo je taj izraz izazvao novu buru. Reagirala je stranica 'Seksizam naš svagdašnji', a potom i Severina, koja je Hrgine riječi preokrenula protiv nje same. U oštroj objavi dovela je u pitanje Hrginu profesionalnost i političke stavove, optuživši je za bliskost s HDZ-om i ismijavajući njezin rad.

Dok se publika podijelila, jedni brane Grdovića kao kolegu koji upozorava na posljedice, drugi smatraju da je njegov istup bio neprimjeren, u cijelu priču uključila se i saborska zastupnica Dalija Orešković.

U podužem statusu na Facebooku Orešković je stala na stranu Severine i Nine Kljenak. Navela je kako se u Hrvatskoj žene sa stavom u javnom prostoru često nalaze na meti te da su upravo takve osobe trn u oku vladajućima i konzervativnim krugovima.

Prema njezinu mišljenju, poruke upućene Severini i Nini Kljenak bile su obavijene seksizmom i omalovažavanjem, a cilj im je bio, tvrdi, diskreditirati žene koje otvoreno progovaraju. Dodala je da se javnim prozivkama želi poslati poruka i drugima, kao upozorenje što ih čeka ako budu preglasne.

Zaključila je kako su se, kako kaže, 'vladajući i zadrti namjerili na krive', te je izrazila podršku Severini, Nini Kljenak i svim ženama koje su, prema njezinim riječima, na udaru zbog vlastitog stava.

- Takve su vladajućima i zadrtima najveća opasnost i prijetnja. Za razliku od onih žena koje će netko unutar četiri zida pljusnuti ili nekim drugim nasiljem podvrgnuti podređenoj ulozi, linčevanje i driskrediitiranje ovih medijski jakih mora biti javno. Kao pokazna vježba za druge. Upravo to se skriva iza milozvučnih riječi "nemoj Seve, svi znamo da si dobra cura, ovo sebi nemoj dozvoljavati, nemoj da te narod zamrzi", i "njezini udisaji, izdisaji, zamišljenost... slatka je", kako to Hrga govori o novinarki - napisala je Orešković.