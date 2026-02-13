Butković: Hrvatska izdvaja 200 milijuna eura za Hrvate u BiH

Iz hrvatskoga proračuna za projekte Hrvata u BiH ove godine će se izdvojiti 200 milijuna eura, što je od iznimne važnosti za ostanak sunarodnjaka u toj zemlji, rekao je u petak u Livnu potpredsjednik hrvatske Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

„Ove je godine predviđeno oko 200 milijuna eura potpore raznih ministarstava, ali što je dobro, prvi put i ministarstva turizma i ministarstva poljoprivrede“, rekao je Butković nakon sastanka s čelnicima HDZ-a BiH.

Pojasnio je da je ta potpora u posljednjih deset godina Vlade Andreja Plenkovića porasla za 1300 posto.

„To je plod dobre suradnje predsjednika Plenkovića i (Dragana) Čovića i mislim da je ustavna obveza konkretno da pomognemo ovdje Hrvatima u Bosni i Hercegovini“, rekao je potpredsjednik hrvatske Vlade.

Po njegovim riječima, ta sredstva su pomogla otvoriti nove perspektive za Hrvate u Bosni i Hercegovini.

Čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je kako će se tijekom ove godine kroz deset resora realizirati više od 300 projekata od Bosanske Posavine do Hercegovine.

„To je nešto što nam treba, što unapređuje kvalitetu života kod nas u svim područjima, od demografije, poljoprivrede, infrastrukture. Mislim da je to put rješenja kako možemo prevladati mnoge probleme i dostići standard u ovim područjima gdje živi hrvatski narod“, rekao je Čović.