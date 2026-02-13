Obavijesti

News

Komentari 4
'PLOD DOBRE SURADNJE'

Butković: Hrvatska izdvaja 200 milijuna eura za Hrvate u BiH

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Butković: Hrvatska izdvaja 200 milijuna eura za Hrvate u BiH
Zagreb: Ministar Butković dao je izjavu medijima | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Butković u Livnu otkrio: Potpora skočila za 1300 posto, uključuju se i turizam i poljoprivreda

Admiral

Iz hrvatskoga proračuna za projekte Hrvata u BiH ove godine će se izdvojiti 200 milijuna eura, što je od iznimne važnosti za ostanak sunarodnjaka u toj zemlji, rekao je u petak u Livnu potpredsjednik hrvatske Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

„Ove je godine predviđeno oko 200 milijuna eura potpore raznih ministarstava, ali što je dobro, prvi put i ministarstva turizma i ministarstva poljoprivrede“, rekao je Butković nakon sastanka s čelnicima HDZ-a BiH.

Poboljšat će sigurnost Svjetska banka odobrila 70 milijuna eura kredita za obnovu magistralnih cesta u BiH
Svjetska banka odobrila 70 milijuna eura kredita za obnovu magistralnih cesta u BiH

Pojasnio je da je ta potpora u posljednjih deset godina Vlade Andreja Plenkovića porasla za 1300 posto.

„To je plod dobre suradnje predsjednika Plenkovića i (Dragana) Čovića i mislim da je ustavna obveza konkretno da pomognemo ovdje Hrvatima u Bosni i Hercegovini“, rekao je potpredsjednik hrvatske Vlade.

Po njegovim riječima, ta sredstva su pomogla otvoriti nove perspektive za Hrvate u Bosni i Hercegovini.

AMERIKA ODGOVORILA Hladan tuš iz Washingtona: Milorad Dodik nema potporu SAD-a za rušenje BiH!
Hladan tuš iz Washingtona: Milorad Dodik nema potporu SAD-a za rušenje BiH!

Čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je kako će se tijekom ove godine kroz deset resora realizirati više od 300 projekata od Bosanske Posavine do Hercegovine.

„To je nešto što nam treba, što unapređuje kvalitetu života kod nas u svim područjima, od demografije, poljoprivrede, infrastrukture. Mislim da je to put rješenja kako možemo prevladati mnoge probleme i dostići standard u ovim područjima gdje živi hrvatski narod“, rekao je Čović.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
VIDEO Horor na A4! Jurio u krivom smjeru, svi mu trubili! Zabio se u naplatne kućice
NEVJEROJATNA SNIMKA

VIDEO Horor na A4! Jurio u krivom smjeru, svi mu trubili! Zabio se u naplatne kućice

Policija provodi očevid kako bi utvrdili točne okolnosti događaja...
Kako su se bivši SDP-ovac i Grgić sastajali? Gradonačelnik: 'Nitko to neće pregledavati...'
IMAMO DETALJE

Kako su se bivši SDP-ovac i Grgić sastajali? Gradonačelnik: 'Nitko to neće pregledavati...'

Grgić je dao upute da se u potvrdi navede kako je već odrađen i naplaćen posao vrijednosti veće od 25.000 eura...
Uhitili vozača 'tramvaja smrti' u Sarajevu: Djevojka (17) životno ugrožena, amputirali joj nogu...
STRAVA U BIH

Uhitili vozača 'tramvaja smrti' u Sarajevu: Djevojka (17) životno ugrožena, amputirali joj nogu...

Među četiri ozlijeđene osobe najteže je stradala 17-godišnja djevojka Ella Jovanović kojoj su u bolnici morali amputirati nogu a u petak je i dalje bila životno ugrožena.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026