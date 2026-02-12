Obavijesti

Poboljšat će sigurnost

Svjetska banka odobrila 70 milijuna eura kredita za obnovu magistralnih cesta u BiH

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Cesta od Jablanice prema Blidinju uništena je u poplavama | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Svjetska banka odobrila je Bosni i Hercegovini kredit od 70 milijuna eura kako bi ta zemlja poboljšala stanje svojih zapuštenih magistralnih cesta, a to uključuje i važnu prometnicu koja Mostar povezuje sa sjeverom zemlje

Kako je u četvrtak potvrdio ured WB u Sarajevu, Izvršni odbor banke dao je suglasnost za kreditni aranžman koji podrazumijeva rekonstrukciju oko 150 kilometara prioritetnih magistralnih cesta sukladno najvišim standardima sigurnosti i otpornosti.  Projekt podrazumijeva i poboljšanje sigurnosti prometa kroz rekonstrukciju raskrižja Mostar-Sjever ocijenjenog jednom od od najopasnijih prometnih točaka u zemlji.

Poboljšat će se i sigurnost prometa u zonama koje okružuju dvadeset škola. 

"Zadovoljstvo nam je podržati napore BiH da unaprijedi svoju putnu infrastrukturu na način koji povećava sigurnost, otpornost i povezanost" izjavio je Christopher Sheldon, voditelj ureda Svjetske banke za BiH i Crnu Goru.

Osim radova na cestama kreditom će se financirati i planiranje te upravljanje putnom mrežom, kako bi se osiguralo adekvatno održavanje infrastrukture i efikasnije korištenje javnih sredstava na duži rok. Projekat uključuje i komponentu za izvanredne situacije (Contingent Emergency Response Component), koja omogućava brzo preusmjeravanje sredstava za potporu cestovnom sektoru u slučaju izvanrednih situacija.

Projekt koji bi trebao biti realiziran do 2032. godine poduprijet će svojom nepovratnom donacijom i Europska unija koja će za to izdvojiti 8,5 milijuna eura kroz investicijski okvir za zapadni Balkan.

BiH ima izrazito lošu cestovnu mrežu, a mjere koje se poduzimaju na njenom poboljšanju iznimno se sporo provode. Ključna autocesta na koridoru V c gradi se već 25 godina i nije završena niti polovica od 330 kilometara projektirane trase.

Magistrale su ceste loše održavane i pune opasnih mjesta pa se na njima bilježi veliki broj prometnih nesreća.

Prema statistikama EU na milijun stanovnika u državama-članicama Unije godišnje u prometu u prosjeku smrtno strada 47 osoba, a u BiH više od 70.

