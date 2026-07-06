Butković se oglasio nakon što je Miletić treći put prerezao lokot na plaži: 'To je populizam!'

"Mi smo 2023. godine donijeli novi Zakon o pomorskom dobru u kojem smo isključili mogućnost da se plaže u Hrvatskoj mogu ograđivati. Vi danas, nakon donošenja novog zakona, ne možete dobiti koncesiju i ograditi plažu. Tada (2015.) je to bilo moguće i ugovor je na snazi'', rekao je Butković u izjavi medijima uoči sjednice predsjedništva HDZ-a.

Ministar je govorio o plaži ispred riječkog hotela Hilton. Koncesionar je zatvorio ulaz na spomenutu plažu, zbog čega je saborski zastupnik Mosta Marin Miletić u više navrata prepilio lokot na vratima. Protiv odgovornih ljudi iz Costabelle d.o.o, društva koje upravlja hotelom Hilton podnio je kaznene prijave. Pritom je poručio da se podizanjem ograde krši zakon te da prolaz do plaže mora biti dostupan svima.

Resorni ministar ponovio je da je koncesija za riječku plažu dodijeljena prema starom zakonu iz 2015. godine. ''Da bi se dala koncesija, prostorni plan Grada Rijeke tada predviđa plažu koja se može zatvoriti. Stečena prava ne možemo mijenjati. U Hrvatskoj imamo 15 plaža ograđenih po onim starim postupcima'', ističe Butković.

Ministar smatra da iza nedavnih akcija zastupnika Miletića stoji populizam i skupljanje političkih bodova, a ne činjenice.

Rijeka ima oko 26,5 kilometara obale, dodao je Butković te poručio da joj nitko ne brani realizaciju projekata novih plaža kako bi se građani imali više mjesta za kupanje.