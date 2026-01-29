Butković: 'Trebamo kompromis. Nije dobro da kamioni blokiraju granice. To šteti svima'

Ministar prometa Oleg Butković u četvrtak je rekao da treba pronaći rješenje za vozače kamiona iz zemalja izvan EU-s koji tijekom šest mjeseci ne mogu u EU-u boraviti duže od 90 dana, zbog čega oni prosvjeduju te se na graničnim prijelazima stvaraju velike kolone i zastoji.

Na pitanje o kolonama na granici sa Srbijom i što planira napraviti po tom pitanju, Butković je nakon potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za autobuse na alternativnim pogon, odgovorio je da je jučer kod njega bio potpredsjednik makedonske vlade i ministar prometa, a prošli tjedan i ministar iz Bosne i Hercegovine, koji su mu prošli tjedan najavili da će doći do blokade prometa.

"To definitivno nije dobro. To je šteta i za gospodarstvo trećih, susjednih zemalja, ali i za hrvatsko gospodarstvo. Kontaktirale su me i pojedine tvrtke da im to onemogućava normalan posao i to jest prepreka. Radi se o tome da vozači ne mogu u 180 dana biti više od 90 dana u državama članicama EU-a, i mislim da tu treba naći određeno rješenje i kompromis", kazao je Butković.

Dodao je da je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović s tim u vezi kontaktirao Europsku komisiju.

Mi smo iznijeli svoj stav za kompromis i predložili da se nađe neko rješenje kako bi se te blokade što prije završile, rekao je Butković.