Butković u Splitu najavio nove projekte: Milijunska ulaganja u luke i brža putovanja vlakom

Na području Splitsko-dalmatinske županije i u Splitu u skoroj budućnosti bi trebali biti pokrenuti brojni višemilijunski cestovni, željeznički i lučki projekti zbog kojih je u utorak u tom gradu boravio potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Ministar Butković je sa županom Bobanom razgovarao o cestovnoj infrastrukturi i projektima koji su u izradi, kao i o buduća dva ključna projekta Ravča-Drvenik koji bi u 2028. godini trebao biti spreman za izvođenje, te brza cesta Zagvozd-Imotski za koju je prva faza u visokoj razini spremnosti. Sredinom ožujka bi na Vladi trebalo biti govora o županijskoj cesti Tugare koju treba obnoviti, razgovaralo se i o lukama.

"Tu su luke koje radimo, veliki projekti državne Lučke uprave oko zgrade putničkog terminala koji se završava u luci, zatim Gat sv. Petra i ostali projekti. Sada imamo tri aktualna projekta, a to je Stomorska, Tučepi i Trogir. Tri luke i veliki projekti za koje ćemo osigurati financiranje, a u njihovu realizaciju već ove godine kreće županijska Lučka uprava. Ostaje nam luka Krilo kao najveća potreba. Tu sada nalazimo rješenja sa županijskom Lučkom upravom i županijom kako bi osigurali financiranje oko 50 milijuna eura", istaknuo je Butković.

Spomenuo je i veliki projekt spoja željeznice sa zračnom lukom za koji postoji određeno suglasje lokalnih jedinica oko trase, a studija koju je naručilo ministarstvo trebala bi dati odgovore što je ekonomski najisplativije.

Gradonačelnik Šuta je najavio da će građani u ovoj godini imati šest vlakova koji će biti stavljeni u funkciju, a cilj je da se do kraja godine za sat i pol skrati putovanje od Zagreba do Splita odnosno obrnuto, te da kroz sljedećih godinu dana vožnja na toj relaciji iznosi četiri i pol sata. Gradu je potvrđeno da je resorno ministarstvo ugovorilo studiju izvodljivosti vezanu uz brzu željeznicu na relaciji Zagreb-Split, a rok izrade studije je dvije godine. Studija uključuje i da se u prvoj godini mandata napravi trasa između zračne luke i grada Splita što bi trebalo biti prihvatljivo za europska sredstva.

"To su ključne stvari što se tiče željeznice. Na sastanku smo razgovarali i o Istočnoj obali, ulazu i izlazu iz Trajektne luke, što podrazumijeva izmiještanje glavnog željezničkog kolodvora koji bi u budućnosti bio u Kopilici. Čim izradimo urbanistički plan uređenja i usvojimo ga na Gradskom vijeću sve će biti spremno za izdavanje potrebnih dozvola. Vukovarska ulica je u fazi donošenja odluke o odabiru za izradu glavnog projekta, u ovom ili sljedećem mjesecu čekamo otvaranje ponuda izvođača radova za Zagorski put", naveo je Šuta.

Velike se stvari rade za grad, cestovni i željeznički projekti su jako važni za Split, istaknuo je splitski gradonačelnik.