Obavijesti

News

Komentari 0
SPREMA I NOVA BRZA CESTA

Butković u Splitu najavio nove projekte: Milijunska ulaganja u luke i brža putovanja vlakom

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Butković u Splitu najavio nove projekte: Milijunska ulaganja u luke i brža putovanja vlakom
Split: Ministar Butković obišao gradilište brze ceste Split-Omiš kod Mravinaca | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Butković u Splitu najavio brzu cestu Zagvozd–Imotski, projekt Ravča–Drvenik i ulaganja u luke vrijedna desetke milijuna eura, dok Grad planira skratiti putovanje vlakom do Zagreba na četiri i pol sata.

Admiral

Na području Splitsko-dalmatinske županije i u Splitu u skoroj budućnosti bi trebali biti pokrenuti brojni višemilijunski cestovni, željeznički i lučki projekti zbog kojih je u utorak u tom gradu boravio potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Ministar Butković je sa županom Bobanom razgovarao o cestovnoj infrastrukturi i projektima koji su u izradi, kao i o buduća dva ključna projekta Ravča-Drvenik koji bi u 2028. godini trebao biti spreman za izvođenje, te brza cesta Zagvozd-Imotski za koju je prva faza u visokoj razini spremnosti. Sredinom ožujka bi na Vladi trebalo biti govora o županijskoj cesti Tugare koju treba obnoviti, razgovaralo se i o lukama.

cestovni projekt Oleg Butković: Tunel Kozjak uskoro će biti probijen!
Oleg Butković: Tunel Kozjak uskoro će biti probijen!

"Tu su luke koje radimo, veliki projekti državne Lučke uprave oko zgrade putničkog terminala koji se završava u luci, zatim Gat sv. Petra i ostali projekti. Sada imamo tri aktualna projekta, a to je Stomorska, Tučepi i Trogir. Tri luke i veliki projekti za koje ćemo osigurati financiranje, a u njihovu realizaciju već ove godine kreće županijska Lučka uprava. Ostaje nam luka Krilo kao najveća potreba. Tu sada nalazimo rješenja sa županijskom Lučkom upravom i županijom kako bi osigurali financiranje oko 50 milijuna eura", istaknuo je Butković.

Spomenuo je i veliki projekt spoja željeznice sa zračnom lukom za koji postoji određeno suglasje lokalnih jedinica oko trase, a studija koju je naručilo ministarstvo trebala bi dati odgovore što je ekonomski najisplativije.

'PLOD DOBRE SURADNJE' Butković: Hrvatska izdvaja 200 milijuna eura za Hrvate u BiH
Butković: Hrvatska izdvaja 200 milijuna eura za Hrvate u BiH

Gradonačelnik Šuta je najavio da će građani u ovoj godini imati šest vlakova koji će biti stavljeni u funkciju, a cilj je da se do kraja godine za sat i pol skrati putovanje od Zagreba do Splita odnosno obrnuto, te da kroz sljedećih godinu dana vožnja na toj relaciji iznosi četiri i pol sata. Gradu je potvrđeno da je resorno ministarstvo ugovorilo studiju izvodljivosti vezanu uz brzu željeznicu na relaciji Zagreb-Split, a rok izrade studije je dvije godine. Studija uključuje i da se u prvoj godini mandata napravi trasa između zračne luke i grada Splita što bi trebalo biti prihvatljivo za europska sredstva.

"To su ključne stvari što se tiče željeznice. Na sastanku smo razgovarali i o Istočnoj obali, ulazu i izlazu iz Trajektne luke, što podrazumijeva izmiještanje glavnog željezničkog kolodvora koji bi u budućnosti bio u Kopilici. Čim izradimo urbanistički plan uređenja i usvojimo ga na Gradskom vijeću sve će biti spremno za izdavanje potrebnih dozvola. Vukovarska ulica je u fazi donošenja odluke o odabiru za izradu glavnog projekta, u ovom ili sljedećem mjesecu čekamo otvaranje ponuda izvođača radova za Zagorski put", naveo je Šuta.

KAMIONDŽIJE LJUTI NA EU Butković: 'Trebamo kompromis. Nije dobro da kamioni blokiraju granice. To šteti svima'
Butković: 'Trebamo kompromis. Nije dobro da kamioni blokiraju granice. To šteti svima'

Velike se stvari rade za grad, cestovni i željeznički projekti su jako važni za Split, istaknuo je splitski gradonačelnik.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Slovak kojem je banda DiCaprija otela kuću: 'Slučajno sam to saznao, sud nije ništa provjerio'
EKSKLUZIVNA ISPOVIJEST

Slovak kojem je banda DiCaprija otela kuću: 'Slučajno sam to saznao, sud nije ništa provjerio'

Peter je jedan od pet žrtava DiCaprijeve bande i sad u strahu razmišlja o napuštanju Hrvatske nakon što ovdje dolazi duže od 25 godina i planirao je urediti novi dom: Dokumenti su bili jako loše lažirani, ali su ih upisali
FOTO Ovo je šarplaninac kojeg su izgrizli vukovi u Kistanjama: Obranio je ovce i jedva preživio
OPORAVLJA SE

FOTO Ovo je šarplaninac kojeg su izgrizli vukovi u Kistanjama: Obranio je ovce i jedva preživio

Čopor vukova napao je stado ovaca obitelji Štrbac. U obranu je stao hrabri šarplaninac Shadow. Vukovi su ga izgrizli, teško je nastradao, ali izvući će se. Obranio je ovce
FOTO Šokantna promjena. Evo kako je Zelenski izgledao na početku rata, a kako sada
RAT U UKRAJINI

FOTO Šokantna promjena. Evo kako je Zelenski izgledao na početku rata, a kako sada

Volodimir Zelenski od početka ruske invazije 2022. vodi iznimno intenzivan i dug radni dan koji je u potpunosti podređen ratnim okolnostima. Dan mu obično započinje sigurnosnim brifingom s vojnim i obavještajnim vrhom, nakon čega slijede sastanci s ministrom obrane i zapovjednicima o situaciji na bojištu. Poznanici su otkrili da uglavnom spava između četiri i pet sati dnevno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026