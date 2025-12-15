Obavijesti

U PRITVORU JE

Policija u Rijeci uhitila Brazilku s Interpolove tjeralice: Tražili su ju zbog trgovanja ljudima...

Policija u Rijeci uhitila Brazilku s Interpolove tjeralice: Tražili su ju zbog trgovanja ljudima...
Ilustracija policijske intervencije

Policija ju je pronašla u stanu, a tijekom postupanja zatečena je i 30-godišnja Brazilka koja se bavila prostitucijom

Policija je u stanu u Rijeci uhitila Brazilku za kojom je raspisana međunarodna potraga brazilskog Interpola zbog trgovanja ljudima, izvijestila je u ponedjeljak primorsko-goranska policija.

Osumnjičena 43-godišnja Brazilka je zatečena u stanu 12. prosinca u večernjim satima, navela je policija.

Nad njom je provedeno kriminalističko istraživanje te je, uz kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kažnjivog djela trgovanja ljudima, predana pritvorskom nadzorniku, nakon čega joj je određen istražni zatvor.

Tijekom postupanja policija je u tom stanu zatekla i 30-godišnju državljanku Brazila za koju je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da se odavala prostituciji pa joj je temeljem Zakona o strancima otkazan kratkotrajni boravak te zabranjen ulazaka i boravak u Hrvatskoj.

