Oni negiraju nasilje i prijetnj i negiraju počinjenje kaznenog djela. Rakaj tvrdi da mu Alija duguje između 7.000 i 8.000 eura te da je došao isključivo tražiti povrat novca, bez prijetnji i nasilja
Kosovari pokušali naplatiti dug u Jasterbarskom: 'Silovat ćemo ti ženu, a onda tebe ubiti!'
Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu podiglo je optužnicu protiv trojice državljana Kosova s prebivalištem i boravištem u Sloveniji. Oni su prema DORH-ovom priopćenju pokušali protupravno naplatiti dug uz ozbiljne prijetnje smrću i silovanjem u mjestu Rastoki kraj Jastrebarskog
Optužnicom su obuhvaćeni Mentor Rakaj (41), Floridan Begaj (36) i Alban Osmanaj (24), koji se terete da su 3. ožujka 2025. godine oko 20 sati, po prethodnom dogovoru, došli do kuće ukako bi silom naplatili dug od 5 tisuća eura. Prijetili smrću i silovanjem, jedan je čak i pokazao spolovilo.
Prijetnje smrću zbog duga
Prema optužnici, trojica okrivljenika došla su do kuće u kojoj su se nalazili Gezim Alija i Jasmina Čolak te su počeli udarati po vratima i prozorima pokušavajući ući u kuću. Državno odvjetništvo navodi da je Osmanaj vikao: Izlazi van da ti pokažemo tko smo mi, da ti jebemo sve", dok je Mentor Rakaj prijetio Gezimu Aliji riječima: "Izlazi van da ti jebemo sve što imaš unutra, da vidiš kako ćemo nju silovati, a ona će gledati kako ćemo tebe ubiti, dužan si mi 5000 eura".
U optužnici stoji i da je Osmanaj u jednom trenutku skinuo hlače i pokazao spolovilo Jasmini Čolak, dok je Floridan Begaj mahao drvenom letvom. Okrivljenici su prestali s napadom tek nakon što im je Čolak pokazala da je pozvala policiju, zbog čijeg dolaska nisu uspjeli naplatiti dug.
Dug zbog građevinskih radova Državno odvjetništvo navodi da se dug odnosio na neizvršene građevinske radove. Prema iskazu oštećenog Gezima Alije, s Rakajem je ranije dogovorio radove na vikendici, a dio troškova trebao je biti kompenziran radovima u Sloveniji. Do dovršetka posla nije došlo, nakon čega je Rakaj počeo tražiti 5.000 eura, uz učestalo uznemiravanje i prijetnje.
Pokušaj nasilne naplate novca
Alija je u iskazu naveo da se boji za sebe i svoju zaručnicu te da je Rakaj i nakon događaja govorio drugima da će "vidjeti tko je on" kad se ponovno sretnu u Sloveniji, izvjestio je DORH.
Oni negiraju nasilje i prijetnj i negiraju počinjenje kaznenog djela. Rakaj tvrdi da mu Alija duguje između 7.000 i 8.000 eura te da je došao isključivo tražiti povrat novca, bez prijetnji i nasilja. Begaj i Osmanaj u obrani navode da su Rakaju "samo pravili društvo na putu u Hrvatsku" i da nisu prijetili niti imali ikakve predmete sa sobom. Dobili zabranu prilaska Trojica okrivljenika nalaze se na slobodi uz mjere opreza koje uključuju zabranu približavanja i zabranu uspostavljanja kontakta s Gezimom Alijom i Jasminom Čolak.
Državno odvjetništvo zatražilo je produljenje tih mjera, navodeći da postoji opasnost od ponavljanja kaznenog djela. U obrazloženju se ističe da su okrivljenici postupali na "osobito drzak, grub i agresivan način" te da su pokazali visok stupanj upornosti i kriminalne volje. O daljnjem tijeku postupka odlučivat će Općinski sud u Novom Zagrebu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+