Kosovari pokušali naplatiti dug u Jasterbarskom: 'Silovat ćemo ti ženu, a onda tebe ubiti!'

Optužnicom su obuhvaćeni Mentor Rakaj (41), Floridan Begaj (36) i Alban Osmanaj (24), koji se terete da su 3. ožujka 2025. godine oko 20 sati, po prethodnom dogovoru, došli do kuće ukako bi silom naplatili dug od 5 tisuća eura. Prijetili smrću i silovanjem, jedan je čak i pokazao spolovilo.

Prijetnje smrću zbog duga

Prema optužnici, trojica okrivljenika došla su do kuće u kojoj su se nalazili Gezim Alija i Jasmina Čolak te su počeli udarati po vratima i prozorima pokušavajući ući u kuću. Državno odvjetništvo navodi da je Osmanaj vikao: Izlazi van da ti pokažemo tko smo mi, da ti jebemo sve", dok je Mentor Rakaj prijetio Gezimu Aliji riječima: "Izlazi van da ti jebemo sve što imaš unutra, da vidiš kako ćemo nju silovati, a ona će gledati kako ćemo tebe ubiti, dužan si mi 5000 eura".

U optužnici stoji i da je Osmanaj u jednom trenutku skinuo hlače i pokazao spolovilo Jasmini Čolak, dok je Floridan Begaj mahao drvenom letvom. Okrivljenici su prestali s napadom tek nakon što im je Čolak pokazala da je pozvala policiju, zbog čijeg dolaska nisu uspjeli naplatiti dug.



Dug zbog građevinskih radova Državno odvjetništvo navodi da se dug odnosio na neizvršene građevinske radove. Prema iskazu oštećenog Gezima Alije, s Rakajem je ranije dogovorio radove na vikendici, a dio troškova trebao je biti kompenziran radovima u Sloveniji. Do dovršetka posla nije došlo, nakon čega je Rakaj počeo tražiti 5.000 eura, uz učestalo uznemiravanje i prijetnje.

Pokušaj nasilne naplate novca