Jozo Čabraja, koji je svjedočio obračunu u Kaštelima u kojem je lani ubijen Marijo Boljat zvani Pajkić, a on sam ranjen, nekoliko puta davao je iskaz tužiteljima, a danas je pak rekao da je prepričao što je čuo od policajca i da se ničeg ne sjeća, piše Dalmatinski portal.

Za Boljatovo ubojstvo optuženi su Jakov Šimić te braća Mate i Josip Šuker, Toni Vitaljić, Ivan Radović i Tomislav Šoljić. Vitaljić i Šoljić su u bijegu, a ostali se ne smatraju krivima.

- Tog 14. lipnja sjedio sam u kafiću i do mene je došao moj prijatelj Boljat. Rekao mi je da je istukao Šimića i da ga Šimić nakon toga zove na mobitel. Vidio sam da je nervozan, kazao sam mu da popije piće i da se smiri. Sjedili smo pola sata, Boljat je popio još jedno piće. Koliko sam uspio vidjeti, uspio sam ga smiriti - rekao je Čabraja.

- Dok smo bili u kafiću, Boljat je pričao na mobitel. Pozvao me da idem s njim. Bio sam malo pod utjecajem alkohola. Došli smo do jedne napuštene kuće iz koje je donio pištolj i pušku. Dao mi je pištolj da ga isprobam, opalio sam jedan metak u zemlju - nastavio je Čabraja.

- Pokušao sam odgovoriti Boljata da ne ide, govorio sam mu da nam to nije potrebno, ali nije me poslušao. Dok smo se vozili, vratio sam mu pištolj i on ga je stavio u džep jakne. Kraj Veslačkog doma u Kaštel Kambelovcu, Boljat je izašao iz automobila s puškom. Čuo sam da se svađa s nekim, tj. sa Šimićem. Kada sam nakon desetak sekundi izašao, na mene su nasrnula braća Šuker. Nisu imali ništa u rukama. Odmah nakon toga dobio sam dva metka u prsa i pao sam u nesvijest. Meci su došli s lijeve strane. Ne znam tko me je upucao - rekao je Čabraja.

Tužiteljica ga je potom pitala za raniji iskaz u kojem je navodio sve ljude kod Veslačkog kluba.

- Bio sam pod utjecajem lijekova. Kazao sam samo ono što sam čuo od policijskih inspektora koji su bili kraj mene. Ne znam što sam govorio. Da su mi kazali da je tu bio Zoran Milanović, ja bih i to ponovio. Nisam vidio kada je Boljat upucan, nisam vidio ni da ga netko tuče jer sam bio u nesvijesti - tvrdi Čabraja.

No tužiteljica ga je podsjetila na iskaz u kojem je rekao da tuku Boljata i kako Šimić ispaljuje više hitaca u njegov zatiljak.

- Očito sam tada kazao laž. To nije bilo tako - rekao je Čabraja koji se ne sjeća ni kako je zadobio ozljede iako je to opisao u jednom iskazu.

- Ne sjećam se toga. Bio sam u nesvijesti, ne želim optuživati nevine ljude za ovo što se dogodilo - tvrdi Čabraja.

Demantirao je i iskaz u kojem je rekao da je otac Jakova Šimića desetak dana nakon obračuna preko rođakinje ponudio 100 tisuća eura da ne tereti Šimića.

- To nije istina. Kategorički to negiram - rekao je Čabraja.