Čačić: 'Hrvatska je najgora u Europi. Sve koje krše mjere trebalo bi strpati u zatvor'

Radimir Čačić u utorak se oprostio od prijatelja koji se koronom zarazio prije 20 dana i umro s 50 godina iako je bio u punoj formi. Strahuje da će uskoro popuniti i šatori pred varaždinskom bolnicom

<p>Varaždinska županija bilježi crne brojke, a župan Radimir Čačić u utorak se oprostio od prijatelja koji se zarazio prije 20 dana i umro s 50 godina iako je bio u punoj formi. Upozorava da je Hrvatska danas najgora u Europi po broju zaraženih, a prešli smo Sloveniju i Austriju, jer se prodavala priča da drugi imaju restriktivne mjere i da rezultati ne postoje, što kaže, nema nikakve veze s istinom. Na sastanku s premijerom nije predlagao nove mjere, a od drugih župana nisu stigli nikakvi zahtjevi.</p><p><strong>U Varaždinskoj županiji i dalje bilježimo crne brojke. Iz bolnice čujemo da je ratno stanje, više od 70 posto pacijenata na respiratoru u Varaždinu umre. Što ste kao mjere predložili premijeru na sastanku da županima?</strong><br/> Mi smo svoju odgovornost preuzeli, Nacionalni stožer je prihvatio naš zahtjev i za područje Varaždinske županije uvedene su strože mjere, a njihov efekt tek ćemo vidjeti za minimalno tjedan do dva. Na sastanku župana s premijerom nisam predlagao nikakve nove mjere. No, nitko drugi nikakav zahtjev nije dao. Ili je u njihovim županijama dobro ili ne žele preuzeti odgovornost. Ne želim ulaziti u to. Činjenica je da je Hrvatska, ne mi kao županija, danas najgora u Europi po broju zaraženih, prešli smo Sloveniju i Austriju. Sad smo prvi. Prije dva tjedna bilo je jasno da su svi drugi srušili brojke, a da naše rastu, htjelo se to priznati ili ne, a i prodavala se priča da drugi imaju restriktivne mjere i da rezultati ne postoje što nema nikakve veze s istinom samo ako se pogledaju krivulje. Slovenci su srušili brojeve i sad stagniraju, a mi rastemo. Zato smo ih i pretekli. </p><p><br/> </p><p><strong>Ubrzo nakon što su postavljeni šatori pred bolnicom, prvi put u Hrvatskoj pacijent iz Varaždina smješten je u njega. Strahujete li da bi se i ti kapaciteti mogli ubrzo popuniti?</strong><br/> Naravno da strahujemo, zato i upozoravamo, zato smo govorili i prije mjesec dana. Mi kao županija od subote primjenjujemo strože mjere. No imamo situaciju da lokalni HDZ i njegov partner, varaždinski gradonačelnik Čehok to opstruiraju, proglašavaju potpuno nepotrebnim, traže da građani županija plate troškove toga i pozivaju građane na neodgovornost. S druge strane imate ljude koji umiru s 50 godina, koji su bili potpuno zdravi. U utorak sam govorio na sprovodu prijatelja, koji se zarazio prije 20 dana, a prije tri dana umro, a bio je u punoj formi.<br/> </p><p><strong>Što kada se ti kapaciteti popune</strong>? <br/> Naša je sreća u cijeloj priči da u Varaždinskoj županiji imamo baš jaki zdravstveni sustav s Općom bolnicom Varaždin u kojoj su zapravo tri bolnice. Varaždin i Klenovnik, koji je baš bolnica za plućne bolesti, Novi Marof te Specijalna bolnica u Varaždinskim Toplicama koja je velika bolnica i može preuzimati pacijente. Mi možemo odgovoriti na problem. Pet puta smo manji od Zagreba i dok Dubrava ima 400 ljudi u bolnici, mi ih imamo 220. To je kao da Zagreb ima 1100. Imamo četiri puta veću smrtnost od prosjeka. Ne znači da se sve one mogu spriječiti, kako kod nas tako i u svijetu, cilj nam treba biti što manji broj smrtnih slučajeva. Moramo se ponašati odgovorno i uvoditi mjere tamo gdje su one potrebne kako bi se smanjilo širenje zaraze, a samim time i opterećenost zdravstvenog sustava.</p><p><br/> </p><p><strong>Gradonačelnik Varaždina Čehok nedavno je izjavio da za širenje zaraze koronavirusom nisu krivi kafići i otvoreni prostori, nego radni prostori, što je suprotno vašem stajalištu. Kako to komentirate?</strong><br/> Ne komentiram, jer mu time dajem na značaju. U srijedu smo imali 10 smrti, svatko odgovara za svoje postupke. Kod njega je očito situacija takva da je u izrazitoj panici jer se priprema novi Zakon o kaznenom postupku, koji će zaustaviti ovu mogućnost da se po deset godina izigrava donošenje presude. On ima četiri optužnice, dakle panika je ozbiljna, dok njegovi partneri iz HDZ-a koji se tu javljaju imaju druge razloge i pokušavaju stvoriti prostor za nešto glasova potičući nezadovoljstvo ugostitelja, a sve to skupa na račun zdravlja naših građana. Sve to je trećerazredno politikantstvo i to nema smisla komentirati.<br/> </p><p><strong>Svjedoci smo da su pozitivni na korona virus u Varaždinskoj županiji išli u kupovinu, na tehnički pregled, preko granice i feštali. Treba li uvesti oštre kazne za nepoštivanje mjera?</strong><br/> Naravno, o tome svi govore i to je potpuno jasno. O tome nemamo što uopće raspravljati. Sa zarazom dokazanom, prepoznatom, testiranom izlaziti među ljude to je apsolutno kazneno djelo i tako ga treba tretirati i takve sankcije se trebaju primijeniti. To treba biti kazneno djelo koje se sankcionira zatvorskom kaznom, jer riječ je u ugrozi života drugih ljudi. To se ne smije svoditi na prekršaj.</p><p><br/> </p><p><strong>Premijer Andrej Plenković kaže da je za povećan broj smrti od korone najodgovorniji virus. Slažete li se s njim ili pak smatrate da Vlada i Stožer nose dio odgovornosti, jer se kasnilo s donošenjem mjera?</strong><br/> Pričekajmo minimalno tjedan do dva kako bi se vidjeli efekti mjera koje se donose. Vidjet ćemo kako će Vlada reagirati dalje. Koliko vidim polako se u Hrvatskoj počinje prepoznavati mogućnost da se mjere donose regionalno. Cijela Europa ih tako primjenjuje na područja koja su žarišta. Treba prestati lupetati gluposti o lockdownu i ići s mjerama tamo gdje s najmanje troška imaš najveće efekte. Neupitno je da su žarišta restorani, kafići, barovi, teretane, a to jasno pokazuje i studija Sveučilišta Stanford. Oni demantiraju klaunovska lupetanja tipa da izvor zaraze nisu kafići te da treba zatvoriti sve ili ništa. Naravno da su sva područja kontakta žarišne točke, ali zahtjev da se zatvori sve ili ništa, šalje poruku da se ne zatvori ništa, a sve studije pokazuju da je gospodarski racionalno zatvoriti 3 posto radnih mjesta u ugostiteljstvu i teretanama da bi spasili 97 posto radnih mjesta.<br/> </p>