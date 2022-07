Čačić o Marićevoj ostavci: 'Kaže da je on svoje odradio, da se ne vidi više u političkom prostoru'

Ni na koalicijskom sastanku Zdravko Marić nije otkrio razloge odlaska s mjesta ministra financija ni planove za budućnost.

- Rekao je kako smatra da je šest i pol godina na tom mjestu dosta, da je on svoje odradio te da se više ne vidi u političkom prostoru. To potpuno razumijem jer je to zahtjevan posao. Ministarstvo je rad na traci, to nije posao poput župana, koji može, ali i ne mora raditi ništa 20 godina osim da protokolarno da odete popiti i pojesti. Ministarstva su u velikoj mjeri tekući rad, a financije su naglašeno takvo. Možete nešto glumatati u nekim drugim ministarstvima, ali tu ne. Tu je dnevno rovovski posao - kazao nam je Radimir Čačić (Reformisti).

Iako Marić nije otkrio planove Čačić ne sumnja da će on naći svoje mjesto, jer kako kaže, mi imamo malo kvalitetnog kadra, a još manje kvalitetnih i dokazanih kadrova.

- Ne sumnjam da će on naći prostor na najvišoj mogućoj razini. Svatko pametan iz gospodarstva ili iz nekih ozbiljnih europskih i svjetskih institucija će naći za njega mjesto - uvjeren je Čačić.

O nasljedniku Marku Primorcu na koalicijskom sastanku je saznao da je njegov doktorat bio baza za poreznu reformu koje su se odnosile na lokalnu samoupravu.

- To je jako važna stvar koja je napravljena u mandatu Zdravka Marića, a za koju je baza bio doktorat Marka Primorca. To je dobra referenca i odlična stvar. Udar na financije gradova, općina i županija koji je potpunim nerazumijevanjem u svoje vrijeme napravio Boris Lalovac, očito nesvjestan šteta koje će to izazvati, jedva je saniran tom reformom - rekao je Čačić, napominjući kako je kandidat za ministra dobio njihovu potporu kao partnera.

Najčitaniji članci