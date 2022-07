Marić u idućih godinu dana ne može dobiti posao bilo gdje: 'Izbor mu je sad jako sužen'

Ekonomistica i profesorica na Ekonomskom fakultetu Marijana Ivanov osvrnula se na mandat ministra Zdravka Marića.

- I dalje tvrdim da je Marić najbolji ministar financija kojeg smo imali. On je prije svega makroekonomist i razumije funkcioniranje javnih financija, kao i poduzetništva. U toj širini je vrlo zaslužan za nekakve optimalne odluke koje su se donosile. To se nije svakome svidjelo, no bio je najbolji ministar kojeg smo imali u području financija - rekla je Ivanov.

Kaže i kako novog ministra Marka Primorca dobro poznaje s fakulteta.

- On je moj kolega s fakulteta, kabinet do mene je. Imam jako lijepo mišljenje o njemu i znam ga od studentskih dana. Uvijek smo imali dobru suradnju, a nadam se i da će se uspješno snaći u novom, birokratskom svijetu - rekla je za N1.

Upozorila je da se Marić prema zakonu u Hrvatskoj ne može baviti većinom poslovima u privatnoj sferi i ekonomiji nakon napuštanja ministarske dužnosti.

- Bilo kakvi poslovi vezani uz donošenje odluka i vidokrug rada. Što se tiče institucija poput HNB-a, tu nema ograničenja. Praktično mu je sužen prostor narednih godinu dana - rekla je.

Naime, prema članku 18. Zakona o sprečavanju sukoba interesa dužnosnici ne mogu biti članovi uprave ili upravnih odbora i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova odnosno nadzornih odbora izvanproračunskih fondova niti mogu obavljati poslove upravljanja u poslovnim subjektima. Ovo ograničenje traje još godinu dana nakon odlaska s dužnosti, u takozvanom periodu hlađenja.

Prema članku 23. stavku prvom obveznici ne smiju prihvatiti imenovanje na upravljačke funkcije u pravnoj osobi s kojom je tijelo javne vlasti u kojem je obveznik obnašao dužnost za vrijeme obnašanja dužnosti bila u poslovnom odnosu ili su nad njom obavljali nadzorne funkcije, a nije drukčije propisano posebnim zakonom. To se pak ograničenje primjenjuje 18 mjeseci nakon prestanka obavljanja dužnosti.

A prema istom članku, stavku drugom obveznici koji prema posebnim zakonima uživaju pravo na naknadu plaće nakon prestanka dužnosti ne smiju stupiti u radni odnos u pravnoj osobi ako je ista bila u poslovnom odnosu s tijelom javne vlasti u kojem je obveznik obnašao dužnost godinu dana.

