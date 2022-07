Marića su kao studenta 2000. godine pitali o cijenama na Dolcu: 'Ne znam, sestra plaća'

Ministar financija Zdravko Marić odlazi iz Vlade, a korisnici društvenih mreža prisjetili su se snimke od prije 22 godine. Radi se o snimci koju je objavio HRT u ožujku prošle godine, odnosno kratkom isječku iz reportaže sa zagrebačkog Dolca.

U tom isječku reporterka ispituje mladića o cijenama, a mladić je ni više ni manje nego Zdravko Marić, ministar financija, dok je još bio student.

- Kakve su cijene na tržnici?

- Dobre - odgovara mladi Marić.

- Što to znači dobre?

- Nisu loše - kaže Marić.

- Jesu li skupi, ili...? - upita reporterka.

- Pa ne znam, sestra plaća pa mi nije tako skupo - odgovara.

Sestra je zatim na pitanje tko će kuhati ručak danas rekla: "Obično žene, zar ne?" A za ručak je tog dana planirala raditi umak s gljivama i piletinom.

- Ne znam di su mene našli ali sjećam se toga dana. Nekako me uvijek dopadne pitanje o cijenama voća i povrća i to me kako vidimo se prati od studentskih dana - komentirao je kasnije za 24sata i dodao kako je tada živio sa sestrom.

