Plenković: Nisam nagovarao Marića da ostane. Tko želi biti dio Vlade mora to i željeti...

Premijer Andrej Plenković jutros je, nakon službene ostavke ministra financija Zdravka Marića, članovima Vlade i koalicijskim partnerima predstavio novog ministra Marka Primorca.

Novi ministar ima koronu pa se na sastanke javio putem video veze. Kako neslužbeno doznajemo, Plenković je za odlazak Marića znao već tjednima i u tom se periodu pripremala Marićeva zamjena.

PRATITE UŽIVO: Izjava Andreja Plenkovića

- On će sutra objasniti svoje razloge, a ja mu se u ime cijele Vlade zahvaljuem. On je dao ogroman doprinos financijskoj stabilnosti i ostvarili smo skupa niz velikih pomaka - rekao je Plenković.

- Hrvatska je financijski i ekonomski snažnija i stabilnija. Po tri kreditne agencije smo na najvišem stupnju i to je veliko postignuće, do u konačnici veleikih ekonomskih rezultata. Pokazali smo i u vremenu covida što je snaga države. Slično je bilo i s energetskom krizom. Mislim da smo dobro surađivali i želim mu uspjeh u daljnjem životu i karijeri i veselim se suradnji s novim ministrom Markom Primorcem. Čovjek koji je specijalist za javne financije. Sudjelovao je u nizu radnih skupina i dao doprions u nizu zakonskih prijedloga - rekao je Plenković.

Plenković je komentirao i gubitak spora arbitraže s MOL-om.

- S aspekta naše Vlade to je u potpunosti naslijeđeno pitanje. Mi smo nastavili zastupati hrvatska stajališta uz savjete pravnih zastupnika. Ta odluka nam je došla sinoć kasno navečer. Od ukupnog zahtjeva arbitraže sud je dodijelo MOL-u tek 18 posto iznosa - rekao je Plenković.

- Uz ovaj iznos trebat će pridodati i zatezne kamete, a pravni stručnjaci će to analizirati, a onda ćemo dalje vidjeti što ćemo poduzeti - dodao je Plenković.

- Mi poštujemo međunarodno pravo i tako ćemo se ponijeti i prema ovoj odluci - rekao je Plenković.

- Mi smo u vrlom dobrim odnosima i ja se vodim načelom da svatko tko hoće biti dio Vlade mora to i htjeti - rekao je Plenković.

- Ovakav posao ne može se raditi 100 godina. Netko izdrži malo duže netko malo manje i tko hoće ići dalje ide dalje. Imamo mlade ljude i nastavljamo funkcionirati - rekao je Plenković o odlasku Ćorića i Marića.

- Napravili smo što smo mogli, a ako netko nešto neće prodat po cijeni koju nudite to je to - rekao je Plenković o preuzimanju INA-e.

- Mi smo vodeći računa o našoj ambiciji da vratimo INA-u u nase vlasništvo, angažirali stručnjake, tehničke ekspertize, signalizirati drugoj strani koliko bi novaca bili spremni dati, no druga strana nije prihvatila, tražili su puno više - rekao je.

Da se njega pitalo, naglasio je, on me bi nikad išao u takvu privatizaciju.

- Ako me pitate odlazi li on jer ga ja neću štititi on je zadnja osoba za koju to treba pitati - rekao je Plenković.

- Marko Primorac je sjajan, konkurentan, razumije materiju - rekao je Plenković o novom ministru financija.

Na pitanje je li kap koja je prelila čašu s Marićem priča o ljetovanju, rekao je da to nema veze s tim.

Uskoro opširnije...

