Čakovečki kirurzi našli novi posao: Ne vraćamo se u bolnicu

Četvero bivših kirurga Županijske bolnice Čakovec pronašlo je nova radna mjesta, a četvero ih je u završnoj fazi pregovora, izjavio je u srijedu dr. Dražen Krištofić, jedan od desetero kirurga koji su prije dva tjedna otišli na bolovanje nezadovoljni imenovanjem novog šefa kirurgije.

Iskazujući nezadovoljstvo novom upravom ŽBČ te smjenama šefova odjela, desetero kirurga najprije je otišlo na bolovanje, a potom i dalo otkaze. Uslijedili su razgovori s ravnateljem Nikolom Hrenom te sastanak s ministricom zdravstva Irenom Hrstić, no dogovor nije postignut.

U utorak je ravnatelj čakovečke bolnice izjavio da u bolnici od ukupno 19 trenutno radi 11 kirurga jer su se dvojica vratila na posao krajem prošlog tjedna, a u ponedjeljak se jedan kirurg vratio s redovnog bolovanja. Kazao je da se situacija stabilizirala i da su se u bolnici 'poprilično ekipirali'.

Doktor Krištofić danas je rekao da nikakvih pregovora između ravnatelja i kirurga više nema.

- Nema ništa od pregovora, osam kirurga odlazi, to je definitivno. Četvero već ima nova radna mjesta, a ostali su u fazi traženja radnog mjesta i to je to - izjavio je Krištofić koji se ne slaže s ravnateljem Hrenom koji tvrdi da je situacija stabilna.

- Citirat ću slušatelja s Hrvatskog radija koji je jučer rekao: Ako od 19 kirurga osam ne radi i 11 ih je dovoljno, znači da je u Čakovcu 11 kirurga dovoljno za normalno funkcioniranje i ubuduće - kazao je.

Dodao je kako smatra da je u praksi ipak sasvim drugačije.

- Mislim da situacija, nažalost, nije dobra. Isključivi krivac je gospodin Hren koji je od prvog dana morao predosjetiti da je to jedan ogromni revolt ljudi koji je on izazvao svojim potezima, potpunim nerazumijevanjem sustava, a da ne govorimo medicinske struke. Čovjek koji je nakon dva mjeseca rada u ustanovi gdje je došao iz potpuno drugog sustava, uzeo sebi za pravo da odluči o nekim stvarima, odnosno da provodi odluke drugih - istaknuo je Krištofić.

- Nažalost, on je sad u tome direktno involviran i to je za mene kao liječnika užasno žalosno - dodao je