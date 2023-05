Capak: 'Izolacija ostaje samo za pacijente, korisnike Domova za starije i njihove zaposlenike'

Odluka o proglašenju kraja epidemija utemeljena je na saznaju da Covid više nije javnozdravstvena prijetnja od međunarodnog značaja, kao i na tome što imamo povoljnu epidemiološku situaciju i pad novih slučajeva od 40 posto u tjedan dana, imamo pad testiranja, hospitalizacija, a osoba na respiratoru gotovo da više i nema te jer se 70 posto odraslog stanovništva cijepilo i na neki način su stekli imunitet, puno ljudi je i preboljelo pa se stvorio zaštitni imunitet u populaciji, kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak dodavši kako to što je epidemiji proglašen kraj ne znači da ne treba dalje biti oprezan jer je virus i dalje među nama.

Ovime se ukida i zadnja mjera koja je bila na snazi, ona o nošenju maski u zdravstvenim i socijalnim ustanovama. Sada to ostaje, istaknuo je Capak, na razini preporuke. Ukidaju se i obvezna izolacija i samoizolacija, osim u slučaju hospitaliziranih pacijenata ili onih u Domovima za starije.

- Dijagnostika i liječenje Covida ostaje kao što je i bilo, s time da više nema obvezne izolacije, nošenje maski više nije obavezno, ali se preporučuje i dalje za sve zdravstvene ustanove, osoblje, pacijente i posjetitelje, ali i za sustave socijale jer se tamo nalaze stariji ljudi, osobe s kroničnim bolestima i imunokompromitirani. Mjere opreza su potrebne i dalje. Izolacija je obvezna za pacijente kojima je dijagnosticiran Covid, a leže u bolnici ili su smješteni u Domove za starije. Za njih vrijedi izolacija od pet dana, a nakon toga bi trebali nositi masku do desetog dana. Isto tako je i za zaposlene u bolnicama, pogotovo za one koji rade s teško bolesnim i imunokompromitiranim osobama. A za sve ostale se preporučuje da nose masku 10 dana. Mogu prakticirati izolaciju, ali ako ne prakticiraju, preporučuje se da nose masku - poručio je dodavši kako se testiranje prilikom ulaska u zdravstvene ustanove i prijema u Domove za starije i dalje preporučuje.

- Isto tako za dijagnostičke i terapijske zahvate koji generiraju aerosol. Ono što je novo je da se bolničkim povjerenstvima daje pravo da sukladno svojoj lokalnoj situaciji propisuju strože ili slabije mjere. U slučaju da se situacija promijeni, u dogovoru s Ministarstvom zdravstva ćemo vidjeti dalje - istaknuo je.

Rezimirajući ove tri godine pandemije i upitan misle li iz ove perspektive da su sve napravili kako treba ili se možda u nekim situacijama pretjeralo, Capak je kazao kako u početku nisu znali što ih čeka jer nisu poznavali virus.

- To je bio potpuno novi virus, nismo znali ništa o njemu i u mnogo situacija nas je iznenadio. Mi smo, naravno, sukladno znanju kojeg smo imali i konzultacija s kolegama iz čitavog svijeta donosili mjere kako su ih donosili i drugi, to su bile klasične epidemiološke mjere, nismo imali lijekova, cjepivo. Nadali smo se da će biti bolje kada dođe cjepivo, nažalost, to je bilo veliko razočaranje jer smo očekivali da će zaštitnost ipak biti nešto veća. No, štitilo je od teških oblika bolesti i spasilo je mnoge živote - kazao je dodavši kako su obzirom na niz nepoznanica uvijek donosili mjere u dobroj vjeri kojima se balansiralo između zaštite života i odvijanja društvenog i gospodarskog života.

- Naravno da su se zbog toga što nismo znali mnoge stvari i dogodile neke greške. Na početku smo mislili da se bolest puno više širi kontaktom pa smo dezinficirali stvari i držali ih u karanteni, ali čim smo saznali, to smo i ukinuli, Dakle, čitavo vrijeme smo pratili situaciju, donosiil mjere koje smo u tom trenu mogli da budu najzaštitnije, a najmanje štetne - rekao je.

Capak ističe kako su na početku radili dobro, a da je kasnije došlo do određenih problema jer je, kaže, došlo do zamora.

- Pazili smo uvijek da djeca idu u školu ako je to bilo moguće, da gospodarstvo radi, promet ide i sve ostalo. U momentu kad smo smatrali da moramo donijeti jače mjere da nam se ne napune bolnice, onda smo donijeli i strože mjere - dodao je.

Lako je biti general poslije bitke, poručio je ministar zdravstva Vili Beroš.

