Sisačka bolnica o ženama koje su bile na istom krevetu: Jedna je umrla, ali dva dana kasnije

Sisačka bolnica u utorak popodne objavila je rezultate nadzora oko slučaja dvije pacijentice koje su ležale u istom bolničkom krevetu bolnice u Sisku. Njih je netko snimio i ta je fotografija objavljena na Facebook stranici Hitna uživo 194.

Ravnatelj bolnice Tomislav Dujmenović prošle srijede nam je rekao da su pacijentice bile kratko u istom ležaju.

- Bila je tolika gužva, da su i mene liječnici pozvali da uskočim pomoći na par sati. Apsolutno su svi ležajevi bili zauzeti, i sve teški slučajevi. Mogli smo drugu ženu staviti ili na taj krevet, k drugoj pacijentici, ili na pod odnosno na stolicu. Mislim da je manje nesretno rješenje bilo staviti je k drugoj pacijentici da leži nego ju pustiti da padne sa stolice, ili leži na podu, rekao je ravnatelj.

- Ženi se ništa nije dogodilo, liječili smo ju. Da smo ju stavili da sjedne, možda bi pala. Ali, eto, netko od dušebrižnika je fotografirao taj prizor i poslao van.., dodao ravnatelj.

No, jučer je objavljeno kako je jedna od žena preminula, no navodilo se da je umrla isti dan.

Iz bolnice su danas potvrdili kako je unutarnji nadzor pokazao da je žena preminula, no da žena nije umrla istog dana, već da je preminula od posljedica dugotrajne bolesti dva dana nakon prijema, odnosno u nedjelju 16. travnja.

No, podsjetimo, ravnatelj bolnice tri dana nakon što je žena umrla nije spominjao da je jedna od tih pacijentica preminula.

Priopćenje prenosimo u nastavku

Nastavno na nedavna zbivanja u Općoj bolnici „dr. Ivo Pedišić“ Sisak, koja su uključivala objavljivanje fotografije dviju pacijentica smještenih na istom ležaju te niz izjava koje je dao ravnatelj bolnice mr. sc. Tomislav Dujmenović dr. med., proveden je unutarnji bolnički nadzor.

Komisija koju čini osam članova utvrdila je kako su obje pacijentice, koje su u bolnicu dovezene sanitetskim prijevozom u razmaku od jedne minute u petak, 14. travnja 2023. godine, na isti ležaj stavljene na maksimalno 15 minuta dok nije dovezena još jedna postelja s drugog odjela. Nažalost, jedna od tih pacijentica preminula je od posljedica dugotrajne bolesti dva dana nakon prijema u bolnicu, u nedjelju 16. travnja 2023.

Članovi Komisije za unutarnji nadzor zaključuju kako zbog posljedica potresa i rekonstrukcije zgrada u OB Sisak postoji ozbiljan manjak od ukupno 118 postelja, koji će potrajati do potpune rekonstrukcije bolničkog kompleksa. Uz to, donesen je zaključak kako smještaj dviju pacijentica u jednu bolničku postelju, od strane osoblja OHBP-a, nije rutinski postupak pri radu, ali je zbog preopterećenosti odjela na dan 14.4.2023. bio kratkotrajno primijenjen radi osiguravanja pacijenata od dodatnih rizika te do dovoženja drugog ležaja. Nadalje, dodatno je zaključeno kako postupak kratkotrajnog smještaja pacijentica u istu postelju nikako nije utjecao na njihovo zdravstveno stanje niti je uvjetovao odgađanje postupaka dijagnostike i liječenja.

„U ime svih kolega i medicinskog osoblja Opće bolnice „dr. Ivo Pedišić“ Sisak još se jednom najdublje ispričavam pacijenticama i njihovim obiteljima zbog navedenog incidenta. Jamčim kako će cijeli kolektiv bolnice temeljem nalaza ovog nadzora poduzeti sve potrebne mjere kako bi se prevenirale slične situacije u budućnosti. Slijedom toga u narednim danima donijet će se serija odluka o unaprijeđenjima sigurnosti i kvalitete skrbi za naše pacijente. Promjene će se odnositi na OHBP, ali i druge dijelove bolnice koji neposredno skrbe za najkompleksnije pacijente“, izjavio je ravnatelj mr.sc. Tomislav Dujmenović dr. med.

