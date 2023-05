Muljaže s testovima, gnojivo, bicepsi i 'bioteroristi': Po ovih 10 stvari pamtit ćemo epidemiju

Hrvatska danas proglašava kraj epidemije koronavirusa. Prvi slučaj zabilježen je kod nas 25. veljače 2020. godine, od bolesti je u Hrvatskoj preminulo 18.213 osoba, utrošeno je više od pet milijuna doza cjepiva...

I bilo je svega u ovom periodu od 40 mjeseci. Izlazili smo na balkone, drugdje nismo ni mogli, tamo smo lupali posuđem u podršku zdravstvenim radnicima, gradovi su 'zatvarani', kafiće smo zaboravili, kao i bilo kakva veća druženja u grupama...

Uglavnom, da se referiramo na poznati hit Zabranjenog Pušenja, poso-kuća-birtija nam je postalo jedno mjesto.

Krenite s nama u pregled deset stvari po kojima ćemo pamtiti ovu pandemiju. I ne ponovila se.

OGROMNA AFERA SA TESTOVIMA

24sata su nakon višemjesečne istrage ekskluzivno otkrila kako je Filip (24), sin bivšeg zastupnika HDZ-a Anđelka Mihalića, a i sam HDZ-ovac, osuđen 2020. za krivotvorenje novca. Prije nekoliko mjeseci prijavljen je za prijetnje i silovanje, a trenutačno ga istražuju policija i PNUSKOK zbog sumnje u krivotvorenje COVID testova.

Prema informacijama s kojima raspolažemo, Filip je u početku uvozio originalne kineske testove, ali se u drugoj polovici prošle godine prebacio na drugu vrstu biznisa. Sumnja se da je uvozio krivotvorine iz jedne turske tvornice, a zatim ih raspačavao po Hrvatskoj i Europskoj uniji. U slučaj je uključen i Interpol.

Ministarstvo zdravstva negira poslovanje s Buryenom iako je iz državne blagajne na poziciji tog ministarstva vidljiv trag novčanih transakcija koji se vješto premošćuje tvrdnjom iz koje se iščitava kako, primjerice, KBC "Fran Mihaljević" nije njihova sastavnica. Štoviše, apeliraju da istaknemo kako nabavu proizvoda tvrtke Buryen nije provodilo Ministarstvo zdravstva, nego institucije koje su navedene na portalu Državne riznice.

Ističu da su na navedenom portalu vidljive točne pozicije, izvori financiranja i konta s kojih su navedeni proizvodi plaćeni. Ipak, ostaje činjenica da, kad provjeravate isplate iz državnog proračuna, u ovom slučaju one su predstavljene pod resorom Ministarstva zdravstva.

- Dok traje intenzivna policijska istraga, za to vrijeme Filip Mihalić, vlasnik i osnivač varaždinske tvrtke Buryen i otac mu Anđelko, koji je prokurist tvrtke, ili kako nam je sam rekao "logističar", u tvrtki slobodno šeću i uklanjaju sve što se ukloniti može. Kontaktiraju potencijalne svjedoke i suradnike kako u Hrvatskoj, tako i u Turskoj nudeći im pritom sve za šutnju. Nekima se, doznajemo, preko posrednika čak perfidno prijeti, upozorava na šutnju, ali i prati svaki korak - pisali smo početkom svibnja ove godine...

GNOJIVO OD 8000 KUNA

U prvoj polovici 2020. godine hrvatska je javnost upoznala Dragutina Hanžeka iz naselja Grede, na području općine Maruševec, 20-tak kilometara od Varaždina. On je izašao na njivu kako bi rastresao gnojivo, netko od susjeda ga je prijavio, i tako je prekršio samoizolaciju i zaradio kaznu od 8000 kuna....

Hanžek se 12. ožujka 2020. vraćao poslodavčevim kamionom iz Italije. Ispričao nam je da su na obje Slovenske granice bile neopisive kolone, radi koronavirusa. Sve zajedno je proveo gotovo 20 sati dok nije ušao u Hrvatsku.

- Sve to vrijeme sam bio u kabini kamiona. Sat vremena koji sam proveo na traktoru kad sam odvezao gnojivo me stajalo velike kazne, a kao da to nije isto. Bio u kamionu ili u traktoru – pitao se Dragutin.

- Nakon deset sati koliko sam proveo na granici Dubrava Križovljan, uručeno mi je na terminalu rješenje o samoizolaciji u trajanju od 14 dana, počevši od 14. ožujka. U dvorištu imamo gnojnicu koja je bila puna, i ja sam u vrijeme kad nigdje nikoga nije bilo, gnoj natrpao na prikolicu. Zvao sam sve po redu. Od stožera koji donosi mjere o virusu, do policije i pitao ih smijem li odvesti gnoj na polje, gdje sam imao namjeru posaditi kukuruz na dva hektara koliko imamo. Nitko mi nije znao točno reći osim policije. Rekli su da ne smijem. Kako se bližilo vrijeme sadnje kukuruza, to sam odvezao gnoj na polje koje je u blizini kuće. Naravno postoje i dobre duše i netko me prijavio - ispričao nam je tad. Odmah mu je i došla policija u kuću i pitali su ga je li izlazio...

- Gledajte ja sam pošten čovjek i ne mogu poput Plenkovića gledati ljude u oči i lagati im. Rekao sam istinu, iako policajci nisu imali nikakav dokaz. Sutradan je došla Sanitarna i uručili su mi rješenje o kazni od 8000 kuna - kazao nam je 2020. Dragutin...

ALEMKA I BIOTERORISTI

Naslušali smo se svačega u ovoj pandemiji. A nekad su članovi stožera u svojim izjavama znali otići stvarno predaleko. Poput Alemke Markotić. Gostujući na RTL-u početkom 2021. godine ona je Hrvate usporedila s bioteroristima?!

Na pitanje kako ona, kao infektolog, gleda na kršenje epidemioloških mjera i smatra li da su to, kako je i sama rekla, bioteroristi, ona je odgovorila:

- Ono što ću vam reći je da svatko od nas treba biti odgovoran. Svako neodgovorno ponašanje koje može doprinijeti ugrožavanju tuđeg života i zdravlja ima te elemente koliko god ta riječ možda grubo zvuči i nikog nije trebalo obilježiti na jedan ružan način - poručila je tad Markotić...

CAPAK I PRIJESTOLJE OD CJEPIVA

Kako vi reagirate kad dobijete nešto? Sjednete li na kutiju? Ako se zovete Krunoslav Capak, odgovor na drugo pitanje je - da.

U Hrvatsku su bile stigle prve doze cjepiva protiv korone, a na stranicama HZJZ-a pojavila se sporna fotografija, koju su Hrvati odmah iskoristili za brojne montaže.

- Gospodin Capak sjedio je na praznoj kutiji. Nitko nije toliko neodgovoran da bi sjedio na tako osjetljivom cjepivu koje je najvažnija stvar u državi - branila ga je tad pomoćnica ravnatelja HZJZ-a Marija Bubaš.

Oglasila se tom prilikom i bivša premijerka Jadranka Kosor koja je poentirala:

- Nije viđeno u ostalih 26 država EU da glavni epidemiolozi sjede na kutijama cjepiva. Jer se tako neće izleći nove doze.

VILI I NEDOSTATAK KOFEINA (I SITNIŠA)

Želio sam danas popiti kavu u jednom jadranskom kafiću. No, kako je konobarica i na moju molbu odbila nositi masku, tako sam i ja morao odbiti biti gost u tom lokalu. Odgovorno ponašanje je dužnost svih nas, napisao je na svojem Twitter profilu u lipnju 2021. godine ministar zdravstva Vili Beroš i pokrenuo 'KAVAGATE'.

Priča je dobila nastavak nakon što su zadarski portali objavili da se ministar derao na konobaricu i da je ostao dužan dvije kune za kavu. Demantirao je da se derao na konobaricu, tvrdi da ju je lijepo zamolio da stavi masku i da se potom digao demonstrativno otišao.

A račun koji je bio 22 kune?

Tvrdi da nije ostavio 20 kuna kako su prenijeli zadarski portali.

No tadašnji voditelj zadarske Civilne zaštite Mate Lukić je za portal Kalelarga.info rekao da je Beroš ipak ostao dužan.

'Ja sam platio preostale dvije kune i ostavio napojnicu umjesto ministra. Ostao je dužan, pa su konobarice bile u strahu da će ih kazniti inspekcija', naveo je Lukić, nakon što su gosti zadarskim novinarima rekli da je on podmirio Berošev dug.

PLENKIJEVA PREURANJENA 'POBJEDA'

Uspjeli smo pobijediti virus u prvom poluvremenu - rekao je Andrej Plenković u intervjuu za američki CNBC 6. svibnja 2020. godine.

Gostujući 24. svibnja te godine na RTL-u, također je poručio: "Pobijedili smo Covid-19 u prvom poluvremenu i sada idemo po povjerenje birača za drugo poluvrijeme."

U Splitu mjesec dana kasnije još rezolutnije:

- Naša politika je bila borba za svaki život. Nemojte misliti kako su odluke o zatvaranju aktivnosti, prometa, gospodarstva bile jednostavne i lagane. Mi smo imali odabir, boriti se za svaki život i pri tom biti svjesni kako ćemo pretrpjeti gospodarsku štetu. Zaustavili smo gospodarstvo želeći spašavati ljudske živote. Hrvatska i ova Vlada su pobijedili Covid 19 infekciju, mi smo svladali epidemiju - poručio je 26. svibnja iz Splita.

S tom pričom je osvojio izbore, proslavili su i tad zaboravili na epidemiološke mjere, a neke tri godine nakon Plenkovićeve pobjede nad koronom, Hrvatska proglašava kraj epidemije.

Kod nas sve ide pomalo...

MINISTARSTVO BICEPSA

Brojni političari cjepivo su primili pred kamerama kako bi javnost uvjerili da je sigurno, kako to treba napraviti... A najupečatljiviji je bio tadašnji ministar financija Zdravko Marić.

Svoju dozu je primio dok je na sebi imao usku bijelu majicu te javnost, s razlogom, tad hvalila njegove mišiće.

Vijest o tome da se Marić cijepio došla je i do legendarnog Stephena Colberta, koji ga je spomenuo u svojoj emisiji...

- Pokušavaju naći iglu koja može probiti njegove tricepse - našalio se slavni komičar.

PRIJATELJ HRVATA - ANDRIJA

Pozdrav, ja sam Andrija, digitalni asistent Ministarstva zdravstva za borbu protiv koronavirusa. Tu sam za vas i rado ću vam pomoći. Najbolje da prvo procijenimo vaše zdravstveno stanje i nakon toga idemo dalje. Odgovorite mi slovom navedenim ispred željene opcije - prva je poruka koju smo primili kad smo 2020. testirali Andriju, prvog digitalnog asistenta u borbi protiv korona virusa.

- Uz ono naše glavno oružje, a to su mjere Vladinog stožera civilne zaštite, razmišljali smo kako upotrijebiti i neke druge alate, komunikacijske kanale da bi facilitirali tu društvenu svijest koja je od osnovne važnosti. Ovo naš pokušaj da dođemo do građana, pogotovo mlađim generacijama, da ih facilitiramo i da im naznačimo važnost odgovornog ponašanja. Andrija ne nudi samo općenite odgovore nego personificirana rješenja i omogućava daleko lakši kontakt i pronalaženja relevantne adrese za obraćanje o nekakvom problemu. U ovisnosti o težini stanja, on će vas uputiti ili da telefonski pozovete epidemiologa, liječnika ili da idete dalje - istaknuo je u to vrijeme ministar zdravstva Vili Beroš.

Nekako nam se čini kako Andrija i nije bio neki uspjeh...

PLATFORMA? IMAM FRENDA...

"Ispada da je Cuspis najpovoljniji. Koja je to poetska pravda na dijelu." Napisao je u sarkastičnom tonu informacijski stručnjak Marko Rakar nakon što su prošlog mjeseca objavljene ponude za vladinu antikorupcijsku platformu. Vrijednost nabave za digitalnu platformu preko koje će i građani moći prijaviti korupciju, a imat će i "virtualnog asistenta" koji bi ih vodio kroz postupak, Ministarstvo pravosuđa i uprave je procijenilo na više od 637.000 eura.

Natječaj i platforma su naišli na niz kritika, od toga da se protiv korupcije ne bori novom platformom, pa do toga da su stručnjaci upozoravali da ljudi žele anonimno prijaviti korupciju, a na platformi će biti ostavljene njihove IP adrese.

A sada šlag na tortu. Prema zapisniku s otvaranja ponuda, među devet informatičkih tvrtki, najjeftiniju ponudu je dala tvrtka Cuspis Vinka Kojundžića.

Kojundžić je u žižu javnosti došao prije godinu i pol kada se otkrilo da je on poznanik ministra zdravstva Vilija Beroša, čak ga je i fotografirao u kampanji. Kojundžićeva tvrtka je radila platformu "CjepiSe" koja nikada kako treba nije profunkcionirala. Državna revija je u u svom češljanju Ministarstva zdravstva otkrila da je Cuspis Ministarstvu zdravstva krajem 2020. godine naplatio 2,75 milijuna za 6.750 odrađenih sati u dva ugovora.

Računi su plaćeni u samo 12 dana. Revizori su upozorili da pet djelatnika ne može odraditi takav posao u samo 12 dana, jer bi to bi značilo da su radili 112 sati dnevno. Naveli su i da iz sve dokumentacije uopće nije jasno da je posao odrađen u tolikom obimu. 24sata su još lani objavila da je USKOK počeo istraživati slučaj, a o njemu i ostalim poslovima s Ministarstvom zdravstva smo opsežno izvještavali. Dosad nije poznat rezultat istrage. Kojundžić je tada ustvrdio da je sav posao odrađen.Kojundžić je poznat i po tome da je kao mladi HDZ-ovac napravio i prvu internetsku stranicu te stranke.

UVIJEK IMA POSLA

Pjevačica Nina Badrić, koja je u koroni pozirala s ministrem Berošem, izazvala je kontroverze u ljeto 2020. nakon što se na društvenim mrežama oglasila videoporukom kojom je zamolila Ministarstvo da svim estradnjacima ponovno dozvoli raditi. Naime, pandemija korona virusa uzimala je tad maha. Odgođeni su veći koncerti i festivali, a neki su u potpunosti ostali bez gaža. Nina je mnoge šokirala izjavom kako je spremna izaći na ulicu i prosvjedovati jer mjesecima nije mogla zarađivati od nastupa.

Neki od njezinih pratitelja i kolega su je podržali, dok je od drugih dobila oštre kritike. Mnogi ne suosjećaju s estradnjacima i njihovim vapajima za financijskom pomoći, a poseban je 'hit' postala ponuda istima, koju su dobili od jednog OPG-a u blizini Bjelovara. Pozvali su Ninu, Severinu i ostale da dođu zaraditi plaću vađenjem krumpira, oko čega se podigla velika prašina.

- Evo, za nekoliko dana vadimo krumpir u okolici Bjelovara, pa pozivam Ninu, Severinu i ostale estradnjake koji su uzeli pomoć od 4000 kuna da dođu prisnažiti u polje - stoji u jednoj ciničnoj objavi na društvenim mrežama.

