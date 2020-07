Capak najavio nove mjere: 'Na koncertima na otvorenom 1000 ljudi, u zatvorenom 500'

Capak je kazao da kupovina on-line karata za koncerte je samo jedan od načina jer postoji evidencija tko je na koncertu bio i to služi u te svrhe, a tijekom dana bit će poznate još neke mjere

<p>Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i član Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske izjavio je u <a href="https://vijesti.hrt.hr/636873/capak-broj-osoba-na-koncertima-izmeu-500-do-1000" target="_blank">HRT-ovoj</a> emisiji "Dobro jutro Hrvatska" da je Stožer civilne zaštite pripremio draft mjera iz područja kulture odnosno glazbene industrije, te je Stožer je od njih tražio da pogledaju prijedlog mjera ali nisu do jučer kasno navečer dobili odgovor.</p><p>- Čekamo da tu bude sad ujutro i odmah ćemo ih objaviti, nije nikakav problem. Taj draft postoji i ako netko ima primjedbe mi ćemo ih prilagoditi i napraviti neki kompromis, rekao je Capak.</p><p>Naglasio je da vjeruje da neće biti primjedbi jer je Stožer u kontaktu s osobama iz glazbene industrije i sve su dogovarali skupa.</p><p>Capak je kazao da kupovina on-line karata za koncerte je samo jedan od načina jer postoji evidencija tko je na koncertu bio i to služi u te svrhe.</p><p>Istaknuo je da u materijalima piše da je moguć mali broj prodaje karata i to ne može biti više od 5-10 posto. Capak je kazao da je smanjen broj ljudi na koncertima. Taj broj bi iznosio između 500 do 1000 osoba.</p><p>- U zatvorenim prostorima 500, a u otvorenim prostorima 1000. Nadam se da će to biti usuglašeno s glazbenom industrijom. Ako se organizira neki veći koncert, može se zatražiti dozvola županijskog Stožera, dodao je ravnatelj Capak.</p>