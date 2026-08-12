Gospićani Capaku: Kupus je ok? Jeste li pročitali izvješće? Pa mjerenja su na krivom mjestu!

Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, gostovao je u utorak u emisiji RTL Danas i komentirao situaciju s opasnim otpadom u Lici. Potvrdio je podatke HZJZ-a o tome kako nema ugroze za vodu u Lici. Uz to osvrnuo se i na uzorke iz tla koji su pokazali visoku koncentraciju nekih teških metala.

- To su normalne vrijednosti - rekao je. Na pitanje što to znači ako netko, primjerice, sadi povrće 500 metara dalje, odgovorio je da nema dokaza da bi to povrće bilo onečišćeno.

- Nemamo nikakvih dokaza ni indicija da bi to bilo onečišćeno. U samom vještačenju su objavljeni rezultati kupusa koji je uzorkovan 30 metara od tijela otpada i njegova ispravnost je bila sasvim uredna - rekao je.

Na njegove izjave stigla je i reakcija iz inicijative Gospić je naš dom.

- Gospodine Capak, vještačenje je trebalo pročitati! Kupus? Da biste objasnili kako otrov nije ušao u biljke, odnosno hranidbeni lanac? Niste spomenuli primjerice - citiramo: „maslačak (Taraxacum officinale) pokazuje svojstva hiperakumulacije sljedećih teških metala: antimona (BCF=1,05 - 3,96), cinka (1,19 - 1,33), molibdena (6 - i samo u jednom uzorku žive (2). Time je dokazan prijenos povećanih koncentracija teških metala iz tla u biljke te dalje u hranidbenu mrežu - poručili su na društvenim mrežama.

Zatim su nastavili o vodi.

- Od kad vam datiraju zadnja mjerenja i tko ih radi? Ispitivanja Instituta za vode J. J. Strossmayer također su pokazala da je voda dobre kvalitete i to ona podzemna, ali vještačenje USKOKA utvrdila su suprotno. Zašto? Zato što je Institut primjerice mjerio na krivom mjestu – uzvodno!! Zadnji monitoring izvorišta iz kojeg se može vidjeti prisustvo teških metala je iz listopada 2025., a mjerenja na PFAS su od prije pet mjeseci. I to su sve redovna mjerenja koja do sad nisu uzela ovu situaciju u obzir!!

Tek sad najavljujete uvođenje monitoringa na sve elemente utvrđene vještačenjem - smatraju.

Iz inicijative ističu da je količina antimona u eluatu na jednom uzorku otpada prekoračila je dopuštene maksimalne vrijednosti za 700 puta.

- Ako nama ne vjerujete, pitajte Nastavni zavod "Dr.Andrija Štampar" koji je radio te analize jer očito ni njih niste pročitali. Premijer Andrej Plenković još manje. S poštovanjem, Histerični građani P.S. Na naše dopise od prije godinu i pol odgovora nismo dobili od institucije koja je postala od danas nadležna za kontrolu "histerije" (dopis u prilogu) -zaključili su.