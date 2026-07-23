Carinici pronašli hrpu ilegalnih cigareta na tržnici u Zagrebu

Carinici su u srijedu proveli nadzor na području Grada Zagreba na tržnici u suradnji s policijom, u sklopu pojačanih mjera suzbijanja sive ekonomije i sprječavanja nelegalne prodaje duhana i duhanskih prerađevina na tržnicama i sajmovima, piše Carinska uprava.

Pronašli su ukupno 17600 komada cigareta bez markica Ministarstva financija Republike Hrvatske. Pronađene cigarete privremeno su oduzeli. Nadležnom područnom carinskom uredu dostavit će zahtjev za obračun i naplatu trošarine u iznosu od 5.360 eura.

Zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela nedozvoljene trgovine iz članka 264. stavka 1. Kaznenog zakona, protiv osumnjičene osobe nadležnom državnom odvjetništvu podnijet će kaznenu prijavu.