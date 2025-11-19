Carinici u dvije pretrage našli gomilu duhanskih proizvoda, prekršiteljima "paprene" kazne

U dvije odvojene akcije 14. studenog carinici mobilnih jedinica Varaždina i Zagreba pronašli su i zaplijenili više od 17 kilograma duhana, više od 38.000 cigareta te 34 kilograma duhanske melase. Ukupno su ispisali novčane kazne u iznosu od najmanje 15.000 eura te naplatili više od 11.400 eura trošarina, izvijestila je Carinska uprava.

Prvo su carinici Službe za mobilne jedinice Varaždin u mjestu Beretinec izvršili pretragu obiteljske kuće kojom prilikom su pronašli 17,20 kilograma sitno rezanog duhana i 38.600 komada raznih vrsta cigareta, sve bez duhanskih markica Ministarstva financija RH na koje nije na zakonit način obračunata i plaćena trošarina i za koje se ne može dokazati pravilnost stjecanja i posjedovanja.

Iz fotografija može se vidjeti da su cigarete bile skrivene na različitim mjestima u kući, od perilice za rublje do pretinca ispod kreveta.

- Okrivljenoj fizičkoj osobi izdat će se prekršajni nalog na iznos novčane kazne od najmanje 12.000 eura, a nadležnom Područnom carinskom uredu bit će podnesen Zahtjev za naplatu trošarine u iznosu od 7.424,40 eura. Roba je oduzeta - priopćili su iz Carinske uprave.



Istoga dana ovlašteni carinski službenici iz mobilne jedinice Zagreb na odmorištu Desinec pregledom autobusa rumunjskih registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin Rumunjske, pronašli su 34 kilograma duhanske melase za pušenje bez duhanskih markica.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o trošarinama, vozaču su izrekli novčanu kaznu u iznosu od 3.000 eura, naplatili trošarinu u iznosu od 4.097 eura, a roba su oduzeli.