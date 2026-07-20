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KORUPCIJA

Carinik uzeo 5000 eura mita. Podignuli optužnicu

Piše HINA,
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Carinik uzeo 5000 eura mita. Podignuli optužnicu
Foto: PU istarska
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Tužiteljstvo je priopćilo kako se carinski službenik Ministarstva financija sumnjiči za počinjenje kaznenih djela primanja mita te zlouporabe položaja i ovlasti

Uskok je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 58-godišnjeg carinika osumnjičenog da je od odgovorne osobe jednog trgovačkog društva uzeo mito od 5000 eura kako protiv njega ne bi podnio prijavu.

Tužiteljstvo je priopćilo kako se carinski službenik Ministarstva financija sumnjiči za počinjenje kaznenih djela primanja mita te zlouporabe položaja i ovlasti.

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Carinika se tereti da je od siječnja do ožujka ove godine, tijekom postupka poreznog nadzora, utvrdio nezakonitosti u poslovanju trgovačkog društva te je od odgovorne osobe tog društva zatražio 5000 eura kako protiv njega ne bi podnio kaznenu prijavu i kako bi postupanje okončano izdavanjem prekršajnog naloga s novčanom kaznom u najmanjem propisanom iznosu.

"Navedeno je okrivljenik i učinio te je za to postupanje od odgovorne osobe tog društva uzeo 5000 eura", izvijestio je Uskok.

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