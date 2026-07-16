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NOVA KORUPCIJA?

Ovo je uhićeni u akciji USKOK-a. Bio je šef nabave u MORH-u

Piše Filip Sulimanec,
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Ovo je uhićeni u akciji USKOK-a. Bio je šef nabave u MORH-u
Zagreb: U Ministarstvu obrane RH predstavljen je Plan nabave za 2020. godinu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Devčić je do kraja 2021. godine obnašao dužnost načelnika Samostalnog sektora za postupke javne nabave MORH-a

USKOK je sa Samostalnim sektorom za vojno policijske poslove Ministarstva obrane RH u akciji u tri županije. Pod sumnjom istražitelja je Ivica Devčić, nekadašnji šef MORH-ove nabave, te još jedan čovjek, piše Index.

 - Navedene radnje provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela - objavili su iz USKOK-a.

KORUPCIJA? USKOK U AKCIJI Pridružila im se vojna policija: Među uhićenima je i bivši šef nabave MORH-a?
USKOK U AKCIJI Pridružila im se vojna policija: Među uhićenima je i bivši šef nabave MORH-a?

Istražiteljima su sporne vojne čizme koje je nabavljao za specijalce. MORH je tu nabavu realizirao od firme Design Vision. Osim čizama, Design vision MORH-u prodaje i donje rublje s regulacijom topline, te potkape i beretke.

Devčić je do kraja 2021. godine obnašao dužnost načelnika Samostalnog sektora za postupke javne nabave MORH-a. Od 1. siječnja 2022. raspoređen je u Upravu za materijalne resurse MORH-a, a njegov premještaj privukao je pozornost javnosti zbog navoda o policijskim izvidima koje Ministarstvo obrane nikada nije potvrdilo niti je dodatno obrazložio odluku.

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Komentari 0
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