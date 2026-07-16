Ovo je uhićeni u akciji USKOK-a. Bio je šef nabave u MORH-u

USKOK je sa Samostalnim sektorom za vojno policijske poslove Ministarstva obrane RH u akciji u tri županije. Pod sumnjom istražitelja je Ivica Devčić, nekadašnji šef MORH-ove nabave, te još jedan čovjek, piše Index.

- Navedene radnje provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela - objavili su iz USKOK-a.

Istražiteljima su sporne vojne čizme koje je nabavljao za specijalce. MORH je tu nabavu realizirao od firme Design Vision. Osim čizama, Design vision MORH-u prodaje i donje rublje s regulacijom topline, te potkape i beretke.

Devčić je do kraja 2021. godine obnašao dužnost načelnika Samostalnog sektora za postupke javne nabave MORH-a. Od 1. siječnja 2022. raspoređen je u Upravu za materijalne resurse MORH-a, a njegov premještaj privukao je pozornost javnosti zbog navoda o policijskim izvidima koje Ministarstvo obrane nikada nije potvrdilo niti je dodatno obrazložio odluku.