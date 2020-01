Carlos Ghosn: On je trenutno najpoznatiji bjegunac na svijetu

Većina bjegunaca se nastoji dobro sakriti, ne pozivaju novinare i ne organiziraju press konferencije i nisu toliko neoprezni da dozvole da se objavi njihova fotografija kako uz svijeće pijuckaju vino samo par dana nakon što su iskrijumčareni iz države u kutiji. Osim ako niste Carlos Ghosn, koji je sve samo ne normalan bjegunac.

Bivši moćni šef Nissana, koji je krajem 2018. uhićen nakon istrage koja je trajala mjesecima i tijekom kojeg su utvrđene brojne financijske malverzacije, u srijedu je u Bejrutu okupio sto novinara i pričao kako su sve optužbe za kriminal protiv njega koje se vode Japanu dio urote da ga se sruši.

Ghosn je sve do uhićenja bio jedan od najmoćnijih ljudi u svjetskoj auto industriji, vladao je kompanijom koja je pod sobom imali Nissan, Renault i Mitsubishi i bio je jedan od samo par stranih direktora velike japanske kompanije.

Međutim, priča Carlosa Ghosna nije ni ugodna ni lijepa. Izvori iz kompanije opisali su ga izrazito zlobnog i bahatog. Iako je od uhićenja optuživao nepravdni japanski pravosudni sustav, ipak je prošle jeseni platio milijun dolara kako bi se slučaj, kao obična građanska parnica, prebacio u Ameriku.

Taj potez je značio da, bez obzira na ishod procesa, Ghosn narednih deset godina ne smije voditi nijednu kompaniju. Ghosn time nije priznao krivicu, ali je praktički prekrižio bilo kakvu mogućnost da više ikada vodi neki veliki svjetski biznis.

Ghosn je vlasnik nekoliko putovnica različitih država i sa svojom suprugom Carole, koju također čeka nalog za uhićenje iz Japana, doslovno su zaglavili u Libanonu, gdje imaju obitelj i vlasnici su nekoliko nekretnina. No, ni tamo nisu potpuno sigurni do kaznenog progona, jer je Ghosn već dobio poziv libanonskih tužitelja za ispitivanje kako bi se utvrdilo kako je točno pobjegao iz Japana.

I Francuska ga istražuje i pokušavaju utvrditi je li koristio novac Renaulta kako bi organizirao ekstravagantni party u palači Versailles 2016. godine kada je slavio svoj drugi brak i 50. rođendan svoje supruge Carole. Dekadentni party je bio tematski u stilu Marije Antoanete.

Foto: JEAN-PAUL PELISSIER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Naime, Renault je baš te godine, pod Ghosnovim vodstvom, palači Versailles donirao 2.3 milijuna eura, a dogovor je navodno bio da donator palaču zauzvrat može iskoristiti za jedan svoj event u vrijednosti 25 posto doniranog iznosa. Ghosn je to, umjesto za potrebe kompanije, iskoristio za svoj privatni luksuzni party.

Nissan ga pak tereti da je pronevjerio milijune dolara iz kompanije kako bi kupovao jahte i vile za članove svoje obitelji i dijelio im novac, što Ghosn naravno negira. Ghosn kaže kako u bilo kojoj drugoj državi radi takvih optužbi sigurno ne bio bio mjesecima u pritvoru, kao da je, kako kaže, terorist.

Foto: Reuters Ghosn je za vrijeme presice pokušavao opravdati upitne privatne troškove u svojoj bivšoj kompaniji, ali je koristio obranu koja je vrlo uobičajena u korporativnom svijetu - transakcije su potpisivali drugi direktori, ne on.

Otkako je uhićen u Japanu u studenom 2018., Ghosn i njegovi suradnici vrlo su agresivno u javnost nastojali gurati njegovu stranu priču i usput napadali sve njegove kritičare. Unajmio je odvjetnike na tri kontinenta, pa čak i održao sastanke s holivudskim producentima da naprave film o njegovoj pravnoj bitki.

Njegovo privatno i poslovno carstvo se urušilo nakon što je uhićen na tokijskom aerodromu prilikom povratka s putovanja u Libanon. Ravno s aerodroma odveden je u pritvor, gdje su ga tjednima znali držati u maloj samici. Bilo mu je dozvoljeno tuširanje dva puta tjedno i dnevna šetnja od 30 minuta. Prema njegovim navodima, tužitelji su skrivali dokaze od njega i nisu mu dali da kontaktira suprugu u Libanonu.

Foto: ISSEI KATO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Pušten je uz jamčevinu, ali je u travnju opet završio u zatvoru jer je najavio da će razgovarati s novinarima. U jesen su ga odvjetnici upozorili da bi se suđenje moglo razvući na pet godina, što mu se nije svidjelo. A onda je 29. prosinca organizirao neviđeni bijeg iz Japana.

Još nije poznato kako je točno uspio izbjeći sva osiguranja i restrikcije obzirom da je bio u kućnom pritvoru pod jamčevinom, ali zna se da je vlakom prvo išao od Tokija do Osake, te odsjeo u hotelu blizu aerodroma Kansai.

Prema pisanju turskih medija, gdje je bila Ghosnova prva stanica bijega, na aerodromu u Osaki je prokrijumčaren u velikoj kutiji. Ta je kutija ukrcana u prostor za prtljagu privatnog zrakoplova, u koji se moglo ulaziti i izlaziti iz putničkog prostora.

Foto: TURKISH POLICE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Dva operativca koja su radila s Ghosnom rekli su osoblju da ih ne uznemiravaju. Nakon polijetanja, Ghosn je izašao iz kutije i prebacio se u putnički prostor u kojem se nalazio krevet i bio je odvojen od prednjeg dijela aviona sa zaključanim vratima.

Let do Istanbula trajao je 12 sati, kada je zrakoplov po kiši sletio na aerodrom Ataturk. Odmah do zrakoplova se zaustavio auto i odvezao se do drugog zrakoplova koji je bio u blizini. U autu je bio Ghosn, a drugi zrakoplov je odletio u Bejrut.

Najmanje 15 ljudi bilo je uključeno u ovu operaciju, a prema izvorima NYT-a, neki od njih nisu ni znali koga krijumčare iz Japana. Navodno im je rečeno da je to akcija spašavanja otetog djeteta.