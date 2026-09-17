Carney o pridruženom članstvu Kanade u EU-u: Snažniji smo kada smo zajedno

Kanadski premijer Mark Carney u četvrtak je ocrtao kako bi moglo izgledati „pridruženo članstvo” njegove zemlje u EU-u koje je dan ranije predložila Ursula von der Leyen, sa suradnjom na području novih tehnologija i obrane, integracijom financijskih tržišta i pridruživanjem Kanade programu Erasmus.

„Kanada i Europa su snažne same po sebi, ali su snažnije zajedno”, rekao je kanadski premijer u govoru u Europskom parlamentu u Strasbourgu, dan nakon što je predsjednica Komisije pozvala Kanadu da postane „pridružena članica” EU-a.

Liberalni premijer je pozdravio tu „ambiciju”, naglašavajući da velika većina Kanađana podržava mnogo bliskije odnose s Europom.

Status „pridružene članice” trenutačno ne postoji u sustavu EU-a. Carney je rekao da će Ottawa i Bruxelles „zajedno definirati” što će to značiti, pa iznio što „Kanada predlaže”.

Govorio je o „dubokoj suradnji” na području ključnih minerala, obrambenih kapaciteta, umjetne inteligencije, energetske sigurnosti, svemirskih tehnologija i platnih sustava.

Sjevernoamerička zemlja velik je proizvođač ukapljenog zemnog plina (LNG), neophodnog za europsku energetsku sigurnost, te ima velike zalihe kritičnih minerala. Europi trebaju ti minerali, a Kanadi europski kapaciteti za njihovu preradu, naglasio je, sugerirajući da bi njegova zemlja mogla na istočnoj obali izgraditi luku za izvoz LNG-ja preko Atlantika.

Carney je pozvao na olakšavanje trgovine u uslugama i jačanje veza između Europljana i Kanađana tako da mogu „raditi, studirati i živjeti gdje žele”. Najavio je da bi se Kanada mogla pridružiti europskom programu Erasmus, kao i Horizonu. Carney, predsjednik vlade koji je na tu funkciju došao iz bankarskog svijeta, predlaže i integraciju financijskih tržišta.

Kanadski premijer iznio je i što „ne predlaže” – stvaranje trećeg bloka koji bi postao novi svjetski rival, „samo s boljim manirama”.

„Ne želimo moć da bi dominirali nad drugima”, rekao je. "Naprotiv, nastojimo ojačati otpornost kako nitko ne bi mogao kontrolirati naša otvorena tržišta, ugroziti naš suverenitet i teritorijalni integritet ili potkopati naše slobode, demokracije i vladavinu prava.”

Carney je vjerojatno najeuropskiji čelnik izvan Europe. Bivši guverner kanadske, a potom i engleske središnje banke, do stupanja na vlast 2025. imao je i irsku i britansku putovnicu. U Europskom parlamentu govorio je na engleskom i francuskom, čak i citirajući Goetheovog 'Fausta' na njemačkom, a dan ranije u Liverpoolu je s Andyjem Burnhamom slavio gol Evertona, najdražeg kluba novog britanskog premijera.

Kanadski liberalni premijer početkom godine privukao je pozornost svjetske javnosti govorom u kojem je objavio kraj doba geopolitičke naivnosti, pa pozvao na udruživanje „srednjih sila” kako bi bile „za stolom, a ne na jelovniku” - pridruženo članstvo smatra se prvim korakom u tom smjeru.

Usprkos tome, zbližavanje Kanade i EU-a teško će zamijeniti odnos između dviju sjevernoameričkih zemalja koje imaju najveću trgovinsku razmjenu na svijetu. SAD kupuje gotovo tri četvrtine kanadskog izvoza.

SAD i Kanada prošle su godine razmijenili 900 milijardi dolara usluga i proizvoda, dok između Kanade i EU-a trgovinska razmjena iznosila 130 milijardi dolara, prenio je BBC.

Carney je stekao određenu popularnost u Europi i svojim odgovorom na prijetnje iz Washingtona i carine koje je uveo američki predsjednik Donald Trump, jer je Ottawa odgovorila protucarinama, za razliku od EU-a koja je prema nekim čelnicima pognula glavu pred trgovinskom agresijom iz Washingtona.

Uoči obraćanja kanadskog premijera eurozastupnicima u Strasbourgu Donald Trump ismijao je prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, nazvavši ga „smiješnim”, te najavio da će uvesti dodatne carine Europi ako taj prijedlog ocijeni neprijateljskim.

„Ako to učine, ako procijenim da je riječ o neprijateljskom činu, uvest ću vrlo visoke carine ili prekinuti trgovinu s Europom u mnogim područjima”, rekao je Trump u srijedu novinarima na putu prema događaju u Sjevernoj Karolini.

„Ako su namjere dobre, to je u redu. Ako su namjere loše, uvest ćemo vrlo visoke carine Europi”, dodao je.