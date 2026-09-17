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Stigla oštra reakcija na Trumpove prijetnje EU

Piše Filip Sulimanec,
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Stigla oštra reakcija na Trumpove prijetnje EU
Foto: Kevin Lamarque
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Diplomatska napetost izbila je nakon prijedloga da Kanada postane prva pridružena članica Europske unije

Francuski ministar za Europu Benjamin Haddad izjavio je da Sjedinjene Američke Države nemaju pravo veta na geopolitičke odluke Europske unije. To dolazi kao odgovor na prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju carina na proizvode iz EU-a.

Diplomatska napetost izbila je nakon prijedloga da Kanada postane prva pridružena članica Europske unije, što je potez koji je očito izazvao nezadovoljstvo s druge strane Atlantika.

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Govoreći na televizijskom kanalu Public Sénat, Haddad je naglasio pravo Europe da samostalno oblikuje svoj politički put i produbljuje međunarodne odnose, posebno s Kanadom.

Podsjećamo, Trump je zaprijetio Europskoj uniji "vrlo visokim carinama" ili potpunim prekidom trgovine ako Bruxelles odluči primiti Kanadu kao pridruženu članicu. 

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Komentari 7
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