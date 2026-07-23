Carstvo nekretnina Siniše Kovačića: U Zagrebu ima šest stanova, na Jadranu apartmane

Šest stanova u Zagrebu, četiri apartmana na Jadranu, polovica kuće s okućnicom u Koprivnici, garaža, voćnjak i dvije livade čine upisane su u vlasništvo Siniše Kovačića, nekadašnjeg obnašatelja dužnosti glavnog ravnatelja HRT-a i današnjeg ravnatelja Hine, te njegove supruge Andrijane Kovačić. Bračni par od najma nekretnina i drugih imovinskih prava godišnje uprihodi gotovo 70.000 eura, proizlazi iz Kovačićeve nove imovinske kartice.

Kovačić je nakon odlaska s HRT-a i prelaska na Hrvatsku katoličku mrežu prestao biti obveznik podnošenja imovinske kartice, no ponovno ju je morao ispuniti nakon što je krajem rujna 2025. imenovan ravnateljem Hine. Mandat bi mu trebao bi trajati do rujna 2029.

Prema novoj imovinskoj kartici koju je predao početkom godine, Kovačić i njegova supruga posjeduju ukupno 15 nekretnina. Zbroj vrijednosti koje je Kovačić prijavio iznosi 1.618.500 eura. Taj iznos, međutim, uključuje punu procijenjenu vrijednost kuće u Koprivnici, iako je Kovačić vlasnik samo polovice.

Nekretnine im donose i visoke prihode, uglavnom od najma stanova, apartmana i drugih prostora. Iz imovinske kartice nije moguće utvrditi koliko prihoda dolazi od svake pojedine nekretnine, no za jedan od prijavljenih primitaka izričito je navedeno da se odnosi na korištenje iznajmljenog prostora.

Zagreb: Početak emitiranja Hrvatske katoličke mreže, krovne medijske kuće HBK | Foto: Filip Kos/PIXSELL

Imovinska kartica otkrila je i da Kovačić kao ravnatelj Hine mjesečno prima 5991,12 eura bruto, odnosno 3897,53 eura neto. Kada bi tijekom cijele godine primao isti iznos, njegova bi godišnja neto plaća bila nešto veća od 46.700 eura.

Plaća njegove supruge nije javno navedena. Andrijana Kovačić zaposlena je u vlastitoj specijalističkoj ordinaciji dentalne medicine, ali su u javno dostupnoj kartici uz njezinu plaću navedeni iznosi od nula eura. U napomeni je objašnjeno da je njezin osobni dohodak poslovna tajna te da su podaci o plaći dostavljeni Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa.

Kovačić je prijavio tri redovita godišnja primitka od imovine i imovinskih prava. Riječ je o iznosima od 13.935,88 eura te dva primitka od po 7200 eura, što je ukupno 28.335,88 eura godišnje. Uz njih je prijavio i jednokratni primitak od 5500 eura. Njegova supruga prijavila je četiri godišnja primitka od imovine: 6000, 7800, 8400 i 13.150 eura. Ukupno je riječ o 35.350 eura godišnje.

Prijavila je i novi prihod od najma prostora u iznosu od 220 eura mjesečno. Kada bi taj prihod dobivala svih 12 mjeseci, donosio bi joj dodatnih 2640 eura godišnje. Taj je najam, međutim, počeo tek u prosincu 2025. godine, a prva je uplata iznosila 80,66 eura jer se odnosila samo na dio mjeseca.

Kovačići su tako za razdoblje obuhvaćeno imovinskom karticom prijavili ukupno 69.266,54 eura primitaka od imovine i imovinskih prava. U taj su iznos uračunati njihovi redoviti godišnji primitci, 80,66 eura stvarno primljenih od novog najma te Kovačićev jednokratni primitak od 5500 eura.

Kada se promatraju samo redoviti primitci bračnog para i novi najam preračuna na cijelu godinu, ukupni godišnji prihod iznosi 66.325,88 eura. Riječ je o zbroju Kovačićevih 28.335,88 eura, supruginih 35.350 eura te 2640 eura godišnjeg ekvivalenta novog najma. To znači da bi od redovitih primitaka od najma i drugih imovinskih prava prosječno uprihodili oko 5527 eura mjesečno.

Šest stanova u Zagrebu

Najveći dio njihova nekretninskog portfelja čini šest stanova u Zagrebu, koji su u Kovačićevoj imovinskoj kartici procijenjeni na ukupno 1.037.000 eura. Najvrjedniji je Kovačićev stan u Novom Zagrebu površine 103,35 četvornih metara, procijenjen na 305.000 eura. Stanu pripadaju i dva parkirna mjesta. U imovinskoj kartici navedeno je da je stan u postupku prodaje, da je sklopljen predugovor te da je Kovačić već primio kaparu od 100.000 eura.

Kovačić posjeduje još dva stana u Zagrebu. Prvi ima 36,98 četvornih metara, procijenjen je na 130.000 eura, a pripada mu i vanjsko parkirno mjesto. Drugi stan ima 44,26 četvornih metara i vrijedi 172.000 eura, a uz njega dolaze spremište i parkirno mjesto.

Njegova supruga vlasnica je preostala tri zagrebačka stana. Prvi ima 37,19 četvornih metara i procijenjen je na 120.000 eura, a pripada mu i terasa površine 15,36 četvornih metara. Drugi suprugin stan ima 44,47 četvornih metara i procijenjen je na 177.000 eura. Uz njega dolaze vrt, parkirno mjesto i podrumsko spremište. Treći stan ima 38,07 četvornih metara i vrijedi 133.000 eura. Stečen je nasljedstvom od roditelja i prodajom druge imovine.

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Na Andrijanu Kovačić upisana je i zasebna garaža površine 12,5 četvornih metara, procijenjena na 32.000 eura.

Stanovi su stjecani na različite načine, uključujući kupnju novcem od plaća, štednje, prihoda od imovinskih prava i ranije prodane imovine te kreditima. Dio nekretnina stečen je nasljedstvom ili darovnim ugovorima.

Kovačići posjeduju i četiri apartmana na Jadranu, ukupno procijenjena na 419.000 eura. Siniša Kovačić vlasnik je apartmana u Žaboriću kod Šibenika površine 42,83 četvorna metra, koji je procijenio na 149.000 eura. U imovinskoj kartici navedeno je da je kupljen kreditom. Preostala tri apartmana nalaze se u Plomin Luci u Istri. Svaki ima 34,14 četvornih metara i procijenjen je na približno 90.000 eura.

Jedan apartman u vlasništvu je Siniše Kovačića, dok su preostala dva upisana na njegovu suprugu. Svakom apartmanu pripada i parkirno mjesto površine 12,5 četvornih metara. U imovinskoj kartici nije pojedinačno navedeno koji se apartmani iznajmljuju ni koliko svaki od njih zarađuje.

Polovica kuće, voćnjak i dvije livade

Kovačić je suvlasnik polovice kuće s okućnicom u Koprivnici. Nekretnina ima 621 četvorni metar i procijenjena je na ukupno 90.000 eura. Jednu trećinu kuće dobio je od roditelja darovnim ugovorom, dok je dodatnu šestinu otkupio novcem koji je posudio od člana obitelji. Time je postao vlasnik polovice nekretnine.

U Subotici Podravskoj posjeduje voćnjak površine 708 četvornih metara, procijenjen na 400 eura, te malu livadu od 36 četvornih metara, vrijednu 100 eura. Njegova supruga vlasnica je livade u Grebaštici površine 499 četvornih metara. Ta je nekretnina procijenjena na 40.000 eura.

Na Andrijanu Kovačić upisan je Mercedes GLA iz 2022. godine, procijenjen na 25.000 eura. Automobil je stekla darovnim ugovorom.

Siniša Kovačić prijavio je 46.000 eura novčane štednje, dok je njegova supruga prijavila 41.000 eura. Oboje imaju i police životnog osiguranja s ugovorenim svotama od nekoliko tisuća eura.

Bračni par istodobno otplaćuje četiri kredita čije su početne glavnice ukupno iznosile 346.558,23 eura. Kovačić ima i beskamatnu pozajmicu člana obitelji u iznosu od 15.000 eura.

Ukupan zbroj početnih kreditnih obveza i obiteljske pozajmice tako iznosi 361.558,23 eura. Njihove mjesečne rate kredita zajedno iznose nešto više od 2300 eura.

Kovačić je stopostotni vlasnik obrta Studio Plus za edukacijske usluge, od kojeg je prijavio 58.103,20 eura godišnjeg prihoda. Naveo je da je nakon preuzimanja dužnosti ravnatelja Hine promijenio i suzio registrirane djelatnosti obrta. Nova obrtnica izdana mu je u listopadu 2025. godine. U razdoblju u kojem je čekao promjenu registriranih djelatnosti obrt nije sklapao nove poslove niti izdavao račune, navodi se u Kovačićevoj napomeni u imovinskoj kartici.

Osim prihoda obrta, prijavio je nešto više od 7200 eura prihoda od nastavne djelatnosti, 500 eura od edukacijske djelatnosti te 1750 eura drugog dohotka. Njegova supruga prijavila je dodatnih 3380 eura drugog dohotka.