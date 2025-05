Cecin menadžer koji je prebio poduzetnika u Zagrebu još nije ispitan: 'Nije u Hrvatskoj...'

Kriminalističko istraživanje još je u tijeku, rekli su nam iz zagrebačke policije vezano za dramu koja se početkom mjeseca događala u centru Zagreba. Saša Mirković, srpski poduzetnik, glazbeni producent i menadžer, krvav je ležao ispred hotela Sheraton u Ulici kneza Borne. Došlo je do fizičkog obračuna, a za napad je optužio Velibora Popovića Popa, menadžera Svetlane Ražnatović Cece.

- Prema do sada utvrđenome, 48-godišnji državljanin Srbije fizički je napao 53-godišnjeg državljanina Srbije nakon čega se udaljio s mjesta događaja. Liječnička pomoć 53-godišnjaku je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen - objavila je policija.

Kako doznajemo od odvjetnika, Popovića hrvatska policija još nije ispitala.

- Nije bio na policiji. Nije trenutno u Hrvatskoj, ne mogu ništa više reći - rekao nam je Popovićev odvjetnik.

Podsjetimo, Popović je ranije rekao kako je Mirković 'izašao iz automobila i napao ga'.

- Izašao je iz automobila i napao me, počeo mi je djecu psovat, vrijeđao Cecu, Pejovića, prijetio mi je i krenuo na mene. Ništa strašno - rekao nam je ranije.

Sami Saša Mirković oglasio se iz bolnice na TikTok-u.

- Da me ne bi svi zvali, znači situacija je sljedeća. Izašao sam iz automobila i krenuo prema hotelu. To se dogodilo 1,5 metar od hotela. Bio je s Boškom Jankovićem, nosili su neke akreditacije. Čovjek me udario s leđa, pao sam, a on me nastavio šutati u glavu. Da bi se zaštitio postavio sam ruke jer sam već bio na podu. Već sam upozoravao da oni idu na pokušaj ubojstva i evo to se i obistinilo. Sad pitam tužioca koji je odbio moju prijavu i nije ništa provjerio - je li vam drago što se ljudi ovako maltretiraju i udaraju mučki s leđa i ubijaju ili pokušavaju ubiti - rekao je Mirković pa nastavio:

- To se dogodilo u centru Zagreba ispred hotela Sheraton. Dao sam iskaz zagrebačkoj policiji. Nadam da će počinitelj biti procesuiran i uhićen. Kao i svi banditi koji su s njim na vezi. Upravo se spremam za operaciju jer mi je ruka polomljena na tri mjesta! Baš zato što sam štitio glavu. Živi i sretni bili svi i sva djeca i svi ljudi na ovom svijetu, a ovakvi banditi koji udaraju mučki s leđa, trebaju ići tamo gdje im je mjesto i da ih nitko više ne izvadi van. A ne da se busaju u prsa kako su najjači - rekao je.