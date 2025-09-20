Obavijesti

News

Komentari 1
ZAVRŠILI OČEVID

Čeh (49) poginuo kod Komarne: Nepropisno je pretjecao kombi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Čeh (49) poginuo kod Komarne: Nepropisno je pretjecao kombi
Foto: čitatelj/24sata

Nakon udara, motocikl se nastavio nekontrolirano kretati uslijed čega mu je otpao prednji kotač koji je udario u osobno vozilo koje se kretalo neposredno iza teretnog vozila splitskih registarskih oznaka

Nepropisno pretjecanje uzrok je prometne nesreće u kojoj je u petak na Jadranskoj magistrali kod Komarne u općini Slivno poginuo 49-godišnji češki motociklist, objavila je u subotu o rezultatima očevida dubrovačko-neretvanska policija.

Do prometne nesreće je došlo kada je motociklist, vozeći iz smjera Dubrovnika prema Splitu, preko pune uzdužne linije pretjecao kombi vozilo koje se kretalo ispred njega. Pri tom je prednjim dijelom motocikla udario u prednji lijevi dio teretnog vozila splitskih registarskih oznaka koje se kretalo suprotnim smjerom, dodaje policija.

POGINUO MOTORIST Zbog prometne nesreće kod Pelješkog mosta nastala kolona: 'Čekamo već 4 sata'
Zbog prometne nesreće kod Pelješkog mosta nastala kolona: 'Čekamo već 4 sata'

„Nakon udara, motocikl se nastavio nekontrolirano kretati uslijed čega mu je otpao prednji kotač koji je udario u osobno vozilo koje se kretalo neposredno iza teretnog vozila splitskih registarskih oznaka. Motocikl je zajedno s vozačem izletio izvan ruba kolnika gdje se u konačnici zaustavio. Uslijed zadobivenih ozljeda češki motociklist je preminuo na mjestu događaja“, naveli su iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Tijelo smrtno stradalog češkog državljanina prevezeno je na obdukciju na Odjel patologije dubrovačke bolnice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Teror u Dubravi: Policija identificirala šestero napadača, roditelji su najavili prosvjed
DVOJE ZAVRŠILO U DOMU

Teror u Dubravi: Policija identificirala šestero napadača, roditelji su najavili prosvjed

Nakon više krvavih napada, roditelji iz Retkovca uzeli su stvar u svoje ruke. Osim što prate djecu na svakodnevne aktivnosti, najavili su i prosvjed, koji je na rasporedu 28. rujna
Pripuzova rukavica Tomaševiću: Pogledaj kakav mali zeleni grad želim izgraditi. Hoćeš dopustiti?
MEGAPROJEKT NA ČRNOMERCU

Pripuzova rukavica Tomaševiću: Pogledaj kakav mali zeleni grad želim izgraditi. Hoćeš dopustiti?

Vlasnik CIOS-a Petar Pripuz nezadovoljan je što Grad ne donosi pravila za njegovo zemljište, pa je napravio vizualizacije: Uz tisuću stanova dva jezera, futuristički vrtić, škola i dvorana, šetnice, most, bunker vinoteka...
Šef Vojske Srbije radosno priča o novim raketama koje pokrivaju skoro cijelu Hrvatsku!
PRIJETNJA IZ SRBIJE

Šef Vojske Srbije radosno priča o novim raketama koje pokrivaju skoro cijelu Hrvatsku!

NOVI EXPRESS Hrvatska, kao članica NATO-a, ne može zanemariti činjenicu da se u neposrednom susjedstvu stacionira sustav čiji domet zahvaća duboko unutar njenog teritorija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025