Čeh (49) poginuo kod Komarne: Nepropisno je pretjecao kombi

Nepropisno pretjecanje uzrok je prometne nesreće u kojoj je u petak na Jadranskoj magistrali kod Komarne u općini Slivno poginuo 49-godišnji češki motociklist, objavila je u subotu o rezultatima očevida dubrovačko-neretvanska policija.

Do prometne nesreće je došlo kada je motociklist, vozeći iz smjera Dubrovnika prema Splitu, preko pune uzdužne linije pretjecao kombi vozilo koje se kretalo ispred njega. Pri tom je prednjim dijelom motocikla udario u prednji lijevi dio teretnog vozila splitskih registarskih oznaka koje se kretalo suprotnim smjerom, dodaje policija.

„Nakon udara, motocikl se nastavio nekontrolirano kretati uslijed čega mu je otpao prednji kotač koji je udario u osobno vozilo koje se kretalo neposredno iza teretnog vozila splitskih registarskih oznaka. Motocikl je zajedno s vozačem izletio izvan ruba kolnika gdje se u konačnici zaustavio. Uslijed zadobivenih ozljeda češki motociklist je preminuo na mjestu događaja“, naveli su iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Tijelo smrtno stradalog češkog državljanina prevezeno je na obdukciju na Odjel patologije dubrovačke bolnice.