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OBJAVILI DETALJE

Čeh jurio na A1 253 km/h! Evo koliku kaznu mu je policija dala

Piše Luka Safundžić,
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Čeh jurio na A1 253 km/h! Evo koliku kaznu mu je policija dala
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Svi vozači, objavila je policija, su kažnjeni...

Zadarska policija izvijestila je o više slučaja nedozvoljene brzine na A1. Naime, kako su objavili u petak u 20:30 na A1 između Benkovca i Priovca policajci su u presretaču snimili i zaustavili Slovenca (38= koji je upravljao automobilom brzinom od 229 kilometra na sat, na mjestu gdje je brzina ograničena na 130 km/h.

- U subotu, 20. lipnja u 08.51 sati na dionici između Pristega i Benkovca službenim vozilom presretač, snimili su i zaustavili 23-godišnjeg državljanina Njemačke koji je upravljao automobilom brzinom od 230 kilometara na sat, na mjestu gdje je brzina ograničena na 130 km/h - objavili su iz policije. 

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Dodaju da su sukladno Zakonu vozačima izdani Prekršajni nalozi uz novčane kazne od 660,00 eura te su im izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca.

Nadalje, i nedjelju na autocesti A-1, dionica Pristeg - Zadar istok, na mjestu na kojem je brzina ograničena na 130 km/h, policijski službenici Postaje prometne policije Zadar sa službenim vozilom, presretačem su snimili i zaustavili 52-godišnjeg državljanina Češke koji je upravljao automobilom nedopuštenom brzinom od 253 km/h.

- Vozaču je zbog počinjenog prekršaja izdan Prekršajni nalog uz novčanu kaznu u iznosu od 660 eura, te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od mjesec dana - zaključili su iz policije. 

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