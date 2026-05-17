Čeka nas prevrtljivi tjedan, u utorak stižu novi pljuskovi?

U ponedjeljak u Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, poslijepodne ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka bit će od 5 do 8 °C, a danju zamjetno toplije, najviša temperatura bit će između 20 i 22 °C. U središnjoj Hrvatskoj podjednaka temperatura onoj na istoku, kao i vrijeme - prijepodne više sunčanih sati nego popodne kada je uz mjestimice jači razvoj oblaka na zapadu vjerojatan poneki pljusak s grmljavinom. Ujutro je lokalno moguća magla, piše HRT.

- Djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, a poslijepodne su vjerojatni mjestimični pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj. Potkraj dana i u noći na utorak porast naoblake. Vjetar slab, posebice na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ponegdje i južni, a do jutra ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 3 do 8, na Jadranu između 9 i 14 °C. Najviša dnevna od 18 do 23 °C - piše DHMZ za vrijeme u ponedjeljak.

Ujutro se očekuje magla, a zatim ne sasvim stabilna atmosfera i u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre, a duž obale sjevernog Jadrana prevladavat će sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, more mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura od 17 °C u gorju do 22 °C na moru, gdje će pak ujutro biti oko 10 °C. Jutro će po gorskim kotlinama biti svježe. U Dalmaciji djelomice sunčano. Poslijepodne povremeno umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a more uglavnom malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 5 °C u unutrašnjosti do 13 °C na obali, a poslijepodne najviša oko 22 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz dnevne temperature između 20 i 22 °C, dok će jutarnje vrijednosti biti od 9 do 14 °C. Prema večeri se očekuje umjerena naoblaka. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, a tijekom poslijepodneva jugozapadnjak, dok će na otvorenom moru prevladavati sjeverozapadni vjetar. More će se postupno smirivati i biti malo valovito. Tijekom ostatka tjedna na kopnu će prijepodne prevladavati sunčano vrijeme, dok su u poslijepodnevnim satima mogući jači razvoj oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom.

Najviše nestabilnosti očekuje se u utorak, dok će srijeda biti najsunčanija, uz mogućnost jutarnje magle ponegdje. Vjetar će uglavnom biti slab, a u četvrtak povremeno umjeren sjeverni. Temperature će biti u blagom porastu. Na Jadranu će u utorak biti djelomice sunčano, uz prolazno više oblaka i mogućnost kratkotrajnih lokalnih pljuskova. Srijeda i četvrtak donose pretežno sunčano i stabilnije vrijeme. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a od četvrtka tijekom noći i jutra ponovno će jačati bura. Temperature zraka bit će u porastu, osobito prema četvrtku.