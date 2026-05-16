TRAŽI SE Medicinska sestra Tea krenula raditi u KB Dubrava pa nestala! Majka: 'Noćna mora...'

Nestala je Tea Turina iz Volodera, objavljeno je na stranici Nestali.hr. Njezin nestanak vodi se u Policijskoj upravi sisačko-moslavačkoj. Tea Turina rođena je u Sisku, hrvatska je državljanka i ima prebivalište u Voloderu. Visoka je 190 centimetara, mršave građe, smeđe kose i smeđih očiju.

Nestala je 13.svibnja u Voloderu. U trenutku nestanka bila je odjevena u nepoznatu odjeću. Kao okolnost nestanka navedeno je da se udaljila od kuće u bijelom Nissanu, registarskih oznaka KT 959-IU.

Iz policije mole sve koji imaju informacije o nestaloj osobi da obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu 192. Informacije se mogu dostaviti i e-mailom na nestali@nestali.hr.

- Običan odlazak na posao pretvorio se u noćnu moru. Kod kuće je sve u redu, ona ima dijete od godinu i pol. Uzela je medicinsku uniformu, skuhala kavu, stavila je u termosicu kao i obično i krenula. Ništa nije upućivalo da bi nešto učinila - rekla je njezina majka za Jutarnji list.