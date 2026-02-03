Obavijesti

'Mali Vakula': Čeka nas teški tjedan uz grmljavinu i južinu...

'Mali Vakula': Čeka nas teški tjedan uz grmljavinu i južinu...
Foto: meteoadriatic.net

Nestabilno će biti i u četvrtak, uz pljuskove  grmljavinu, ali će jugo popustiti. U petak nam stiže nova ciklona uz nestabilno vrijeme i pad temperature...

Admiral

Oblačno i hladno vrijeme uz mjestimičnu kišu dio je prognoze DHMZ-a za utorak. Vrijeme za zaborav, slično kao i u ponedjeljak. U sjevernim i istočnim dijelovima zemlje moguće su i slabe oborine na granici kiše i snijega.

-  Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, u gorju i jak. Na Jadranu umjereno i jako, mjestimice olujno jugo. Najviša dnevna temperatura od 6 do 11, na Jadranu između 11 i 15 °C - prognoza je za danas.

Foto: DHMZ

Ivan Šolić, poznatiji kao 'Mali Vakula' prognozirao je za Slobodnu Dalmaciju kakvo nas vrijeme čeka do kraja tjedna. Prema njegovim riječima, današnji dan će obilježiti južina koja će velike probleme stvarati u Dalmaciji.

VREMENSKA PROGNOZA Ledena kiša i poledica u utorak diljem zemlje, izdan meteo alarm: 'Budite na oprezu!'
Ledena kiša i poledica u utorak diljem zemlje, izdan meteo alarm: 'Budite na oprezu!'

U srijedu će biti još gore.

- Jugo će dodati "gasa", a i nebo će "očepiti", vrhunac oborina bit će, izmještanjem centra ciklone u srednji Jadran, koncem dana i u večernjim satima. DHMZ za ovaj dan, uz olujno jugo, upozorava i na mogućnost lokalno obilnijih grmljavinskih pljuskova i obilnijih oborina (> 40 litara kiše po četvornome metru!) - napisao je 'Mali Vakula'.

Foto: metoadriatic.net

Nestabilno će biti i u četvrtak, uz pljuskove  grmljavinu, ali će jugo popustiti. U petak nam stiže nova ciklona uz nestabilno vrijeme i pad temperature.

- Prema posljednjim izlazima prognostičkih modela, u odnosu na vikend za nama, ovaj nadolazeći neće biti tako idiličan, osobito na južnom dijelu Jadrana, gdje bi u subotu navečer, barem kako se večeras čini, moglo ponovno biti obilnijih oborina. Nedjelja povoljnija, ali uz dosta naoblake. Ne možemo isključiti kratkotrajne oborine - zaključuje autor.

Foto: meteoadriatic.net

