VREMENSKA PROGNOZA

Ledena kiša i poledica u utorak diljem zemlje, izdan meteo alarm: 'Budite na oprezu!'

Piše Ivan Jukić,
Zagreb: Pada ledena kiša | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Hrvatsku očekuje promjenjivo vrijeme uz žuti meteo alarm! Kiša, poledica i jugo donose opasnosti na cestama i moru. Temperatura pada do -2 °C

Hrvatsku u utorak očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme, uz žuti meteoalarm koji je izdan za gotovo cijelu zemlju. Prema prognozi, bit će promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a osobito u drugom dijelu dana na Jadranu i uz Jadran, gdje je na širem riječkom području moguća i obilna oborina.

U noći i ujutro, ponajprije u središnjim i istočnim krajevima, lokalno se očekuju slabe oborine na granici kiše i snijega koje se mogu lediti u dodiru s hladnom podlogom, zbog čega postoji opasnost od poledice. Kiša će biti češća u večernjim satima.

Kako je za HRT izjavila meteorologinja Petra Mikuš Jurković iz DHMZ, u istočnoj Hrvatskoj bit će promjenjivo oblačno uz povremene slabe oborine i mogućnost poledice u jutarnjim satima. Jutarnje temperature spuštat će se do oko -2 °C, dok će dnevne dosezati između 7 i 10 °C.

Središnja Hrvatska bit će oblačna, s rijetkim i slabim oborinama te mogućom poledicom ujutro. Tijekom dana zapuhat će umjeren jugoistočni vjetar, a temperatura će porasti do oko 8 °C.

Na zapadu zemlje prevladavat će tmurno i oblačno vrijeme uz povremenu kišu, lokalno i obilniju. U Gorskoj Hrvatskoj u noći i ujutro još je moguća oborina na granici kiše i snijega. Na sjevernom Jadranu jačat će jugo, dok će temperature biti između 11 i 14 °C, a u gorju do 10 °C.

Za gotovo cijelu zemlju izdan alarm

Dalmaciju očekuje mnogo oblaka i mjestimična kiša, češća poslijepodne i navečer, uz sve jače jugo koje će prema otvorenom moru ponegdje biti i olujno. Slično vrijeme zadržat će se i na krajnjem jugu zemlje, gdje će jačati južina, tlak zraka padati, a more postajati sve valovitije.

Foto: DHMZ

Meteorolozi upozoravaju da je zbog mogućnosti poledice i nestabilnih vremenskih prilika izdano žuto upozorenje, što znači da je vrijeme potencijalno opasno, osobito za promet.

U idućim danima na Jadranu se očekuje česta kiša, osobito u srijedu i petak kada će mjestimice biti i obilna, lokalno uz grmljavinu. U unutrašnjosti će puhati umjeren južni vjetar uz blag porast temperature, ali će i dalje prevladavati oblačno vrijeme s povremenom kišom.

