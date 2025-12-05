Čeka se glasovanje o proračunu. Kako će glasati IDS, Boška Ban i zastupnici iz platforme Sjever?

Sabor glasa o raspravljenim točkama, među kojima i o državnom proračunu za 2026. godine. Izglasavanje najvažnijeg dokumenta za većinu pratit će se s posebnom pozornošću, jer je Vlada prihvatila nekoliko oporbenih amandmana, koje dio javnosti vidi kao nove partnere HDZ-ove većine. Vlada je prihvatila šest od 41 amandmana IDS-a. Prihvaćeni IDS-ovi amandmani stoje šest milijuna i 200 tisuća eura, koliko će se ukupno iz državnog proračuna izdvojiti primjerice za nastavak sanacije Eufrazijeve bazilike u Poreču i modernizaciju Zračne luke Pula.

Budući da je Vlada u proračunu za iduću godinu predvidjela inflaciju od 2,8 posto, Boris Lalovac (SDP) prije glasanja tražio je stanku od 10 minuta zbog sumnje kako je postavljena navedena stavka. Lalovac je naveo kako je Vladu demantirao Državni zavod za statistiku iz čijih procjena je vidljivo da inflacija ubrzava i da se be može tako lako pobijediti tako da brojku stavite na papir. -

- Nećete sljedeće godine imati za mirovine ni plaće. Budite odgovorni - apelirao je Lalovac.

Zahtjevu za stanku pridružio se Glas, Možemo!, Centra. Oporba upozorava dsa ovo nije proračun budućnosti i ne donosi niti jednu ozbiljnu reformu.

- Ovo je proračun koji održava status quo, a zbog toga Hrvatska stagnira - ustvrdila je Marijana Puljak.

Vladajući navode da je proračun posvećen dostojanstvu naših građana. Krenulo je glasovanje o amandmanima. Ima ih 285.

Prihvatili amandmane Ban i Bilića te Bakse

Na sinoćnjoj sjednici Predsjedništvo IDS-a odlučilo je da će njihova dva zastupnika u Saboru, Loris Petrušić i Dalibor Paus biti suzdržani prilikom glasovanja o državnom proračunu. Vlada je prihvatila i amandmane nezavisne zastupnice i bivše SDP-ovke Boška Ban te zastupnika Dubravka Bilića i Ivice Bakse iz Nezavisne platforme Sjever. Podsjetimo, nedavno su Ivica Baksa i Boška Ban bili suzdržani o o rebalansu državnog proračuna.

- Nije važno što se predlaže, nego tko predlaže. Simbolično je i simptomatično što Vlada prihvaća amandmane IDS-a i još nekih zastupnika. Postoji poželjnija i nepoželjnija oporba, i postoji dio oporbe na koju HDZ očito računa - rekla je ranije Sabina Glasovac (SDP).

Sličnog stava je i Sandra Benčić (Možemo!)

- Ovo je pokazatelj na koga HDZ cilja i koga snubi - kazala je.

Vlada je prihvatila amandmane vladajućih Ivana Penave (DP), HDZ-ovih Ljubomira Kolareka i Josipa Đakića, Marijane Petir (NZ) i Željka Lackovića (Nezavisni). Država u idućoj godini planira u svoju blagajnu uprihoditi 35, 7 milijardi eura, dok bi joj rashodi trebali biti 39, 8 milijardi. Očekuje se gospodarski rast od 2,7 posto, a glavni pokretač rasta BDP-a trebala biti domaća potražnja, dominantno osobna potrošnja. U idućoj se godini očekuje daljnji pad udjela javnog duga u BDP-u, na 56 posto, dok bi deficit konsolidirane opće države trebao biti 2,9 posto, isto kao i u 2025. godini. Osim o proračunu, Sabor će glasovati i o drugim raspravljenim točkama.