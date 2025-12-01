Na državni proračun nešto više amandmana, četiri SDP-ova

Na predloženi državni proračun za 2026. godinu saborski su zastupnici podnijeli 254 amandmana, 35 više nego godinu prije kada ih je bilo rekordno malo, samo 219. Četiri amandmana koje je podnio Klub SDP-a teška su 630 milijuna eura. Svoje nezadovoljstvo državnim proračunom, kakav je predložila Vlada, oporba je i ove godine izrazila kroz brojne amandmane. Naime, kao i prijašnjih godina, većina amandmana je oporbena, samo četiri predložili su zastupnici većine. Ponovi li se uhodana praksa, samo ti amandmani, odnosno projekti koje zagovaraju, dobit će podršku Vlade i Sabora i u konačnici biti financirani iz državne blagajne.

No, hoće li tako uistinu i biti znat će se u utorak, odnosno u petak, kada Sabor glasuje i o amandmanima i o samom proračunu za 2026.

Škola, internet, hodočasnički centar

Od amandmana koje su predložili zastupnici saborske većine, financijski je najteži onaj Ljubomira Kolarek (HDZ) koji od države traži šest milijuna eura za dogradnju osnovne i srednje škole u Prelogu.

Josip Đakić (HDZ) od države traži 1,5 milijun eura za završetak projekta širokopojasnog interneta na području općina Crnac, Čačinci, Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopje, Voćin i Zdenci, a Željko Lacković (Nezavisni) oko 1, 4 milijuna eura za potrebu revitalizacije i dogradnje kompleksa Stari grad u Đurđevcu, u svrhu izvornije prezentacije Legende o picokima, nematerijalnog kulturnog dobra.

Marijana Petir (NZ) traži da država osigura 250 tisuća eura za izgradnju Hodočasničkog centra "Kardinal Alojzije Stepinac" u Krašiću.

No, financijski zahtjevi vladajućih daleko su od onih Kluba SDP-a.

Četiri amandmana SDP-ova Kluba teška 630 milijuna eura

Četiri amandmana najvećeg oporbenog Kluba „teška” su 630 milijuna eura, za koliko traži da se smanji proračun Ministarstva obrane.

Prvim od države traži dodatnih 110 milijuna eura za HZZO i da se tako spriječi najavljeno poskupljenje dopunskog zdravstvenog osiguranja, drugim 100 milijun eura za subvencioniranje troškova smještaja u domovima za starije osobe, trećim 400 milijuna eura više na stavci doplatka za djecu i osiguravanja univerzalnog dječjeg doplatka, a četvrtim povećanje sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića za 20 milijuna eura, na 120 milijuna eura.

Osim Kluba, i zastupnici SDP-a pojedinačno su podnosili amandmane. Oni Marije Lugarić odnose se uglavnom na obrazovanje, primjerice traži više novca za programe za darovite učenike, za izradu deficitarnih udžbenika, znanstvene skupove, za programe doktoranada i poslijedoktoranada Hrvatske zaklade za znanost.

Obrazovanje je u fokusu i Tanji Sokolić, traži veće plaće u osnovnim i srednjim školama, za što bi trebalo izdvojiti 60 odnosno 30 milijuna godišnje više u proračunu.

Sanja Bježančević želi 50 tisuća eura za sanaciju grijanja u KBC-u Osijek jer, tvrdi, na pojedinim odjelima radijatori ne rade. Traži i 13 milijuna eura za istraživanje geotermalnih izvora kod Đakova. Irena Dragić predlaže da se sa 700 tisuća eura iz proračuna pokriju troškovi prehrane djece s teškoćama koja pohađaju produženi boravak.

Boris Piližota usmjerio se na stambena pitanja, pa predlaže da se 50 milijuna eura usmjeri u Nacionalni fond za pristupačne najmove, čime bi se, tvrdi, omogućila izgradnja i dugoročno upravljanje stanovima za najam po priuštivim cijenama.

Martina Vlašić Iljkić podnijela je pet "socijalnih" amandmana, traži, uz ostalo, 5 milijuna eura za povećanje zajamčene minimalne naknade, veća sredstva za naknade za ogrjev i 1,5 milijun eura više za domove za starije kako bi se spriječila daljnja poskupljenja.

Sanja Radolović fokus je stavila na ulaganja u pulske obrazovne i sportske objekte, KBC Rijeku i NP Brijuni.

Miletić: Izgraditi bolnicu u sjevernoj Istri

I Mostovi zastupnici drže da bi državni proračun trebao izgledati ponešto drugačije nego ga je zamislila Vlada.

Marin Miletić (Most) od države traži da izdvoji 50 milijuna eura za izgradnju bolnice u sjevernoj Istri. Tumači kako su neki gradovi i općine od prve najbliže bolnice udaljeni i do 120 kilometara što je, kaže, često razlog smrtnih slučajeva građana sjeverozapadne Istre.

Što se tiče lokacije bolnice, na umu ima dobru prometnu povezanost s ostatkom Istre, primjerice u Bujama, Umagu ili Poreču. Time bi se znatno rasteretila bolnica u Puli gdje su liste čekanja izrazito duge, a na specijalističke preglede čeka se i do dvije godine, argumentira. Zatražio je i dodatnih 600.000 za povećanje broja zajednica za pčelare.

Amandmani Mire Bulja i ove su godine okrenuti Dalmatinskoj zagori i Sinju. Traži da država za Program revitalizacije Dalmatinske zagore, uz planiranih pet, osigura još 12 milijuna eura, ali i da za unaprjeđenje zdravstvene zaštite u Sinju i Cetinskoj krajini izdvoji 15 milijuna eura, a za izgradnju polivalentne sportske dvorane sa gimnastičkom dvoranom, šest milijuna eura.

Ante Kujundžić od države traži 500 tisuća eura za povećanje naknada za osobne potrebe za djecu bez odgovarajuće skrbi, kao i 300 tisuća za programe tjelesnih aktivnosti djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju, posebice u manjim sredinama. Ivica Ledenko naglasak je stavio na projekte u Šibensko-kninskoj županiji, od sanacije azbesta u Trbounju do ulaganja u zdravstvo, vrtiće i promet.

Glas: Uvesti zamjenski predmet za vjeronauk

Klub Možemo od države traži 14 milijuna eura za potraživanja radnika bivših tvrtki Plobest i Revija koje su otišle u stečaj, a većinskim im je vlasnik država. Traži i da se u državnom proračunu osigura sedam milijuna eura za obnovu zgrade Admiraliteta u Puli, pet milijuna eura za sanaciju štete stanovnicima karlovačke Zvijezde kao i štetu na zgradama javne namjene nastalu isključivo zbog radova na projektu Aglomeracije.

Traži i da država kontinuirano ulaže u digitalnu restauraciju hrvatskih klasičnih filmova na celuloidnoj traci te da na to ime u proračunu za idući godinu osigura dva milijuna eura, a pet milijuna za zaštitu i očuvanje arhivskog gradiva HRT-a.

Klub HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a podnio je 19 amandmana, a jednim od njih traži da država osigura 16 milijuna eura kako bi se u školskoj 2026./27. godini, u terminu u kojem se održava vjeronauk, uveo predmet koji bi ga zamijenio.

Zauzima se i da država izdvoji deset milijuna eura kako bi svi učenici osnovnih i srednjih škola imali pristup psihološkoj pomoći, da sa dva milijuna eura pojača materijalne i kadrovske uvjete za rad državnih odvjetništva, a sa pola milijuna eura programe popularizacije znanosti. Traži i dva milijuna eura više za zaštitu žrtava nasilja u obitelji, postojeći iznos od 500 tisuća eura, drži sramotno malenim i nedovoljnim.

Klub IDS-a, PGS-a, Unije i ISU-PIP-a podnio je 40-ak amandmana koji uključuju velika ulaganja u istarsku prometnu i komunalnu infrastrukturu, 24 milijuna eura više za fiskalnu održivost vrtića, povećanja za socijalne usluge itd. Dio amandmana 'provlači' se godinama, primjerice da se osiguraju sredstava (milijun eura) za nastavak sanacije Eufrazijeve bazilike u Poreču, kao i osam milijuna eura kako bi prolaz kroz tunel Učku bio besplatan.

Baksa: Umirovljenicima ukinuti plaćanje tv pristojbe

Ivica Baksa (NPS) priključio se tom klubu upornih, pa i on, kao i prošle godine, predlaže da se umirovljenicima ukine obveza plaćanja tv pristojbe, a da država to HRT-u nadoknadi sa 55 milijuna eura.

Stranački mu kolega Dubravko Bilić (NPS) traži da država sa osam milijuna eura pojača iznos za razvoj palijativne skrbi, konkretno, u Županijskoj bolnici Čakovec, a sa četiri milijuna uređenje i modernizaciju Učeničkog doma Graditeljske škole u Čakovcu.

Nezavisna Marija Selak Raspudić (NZ) amandmanima traži više sredstava za subvencioniranje studentskog smještaja (s 4,3 na 5,8 milijuna eura), te 20 milijuna eura za izgradnju barem jednog paviljona studentskog doma na Kampusu Borongaj.

Sredstva za to predlaže uzeti Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine koje će, navodi, u 2026. uprihoditi neočekivana dodatna sredstva od osiguranja za izgorenu državnu imovinu u vidu nebodera Vjesnik.

Krešimir Čabaj (DOMiNO) zauzeo se za više sredstava za pomoćnike u nastavi kako bi im se naknade povećale za 30 posto, a na tom je tragu i amandman nezavisne Boške Ban. Ona također traži tri milijuna eura za dogradnju i opremanje Doma za starije i nemoćne u Čakovcu.

U izradi amandmana potrudio se i novi zastupnik Damir Barbir (Centar), od države traži milijun eura za poticanje lokalnog sporta i sportskih natjecanja, dva milijuna eura za opremanje punktova, mobilnih timova i podršku starijima na otocima, te 4, 3 milijuna eura za nabavku robotskog kirurškog sustava Da Vinci za KBC Split.