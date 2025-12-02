Vlada djelomično prihvatila amandman oporbenog IDS-a

Uz amandman zastupnika saborske većine Željka Lackovića (Nezavisni), Vladini predstavnici u utorak su, u izjašnjavanju o amandmanima u Hrvatskom saboru, u izmijenjenom obliku, prihvatili i onaj oporbenog Kluba IDS-a. Umjesto milijun eura, koliko je taj Klub tražio za nastavak sanacije Eufrazije bazilike u Poreču, Vlada je dala 700.000 eura.

Pristala je i na Lackovićev zahtjev da u proračunu osigura oko 1,4 milijuna eura za potrebu revitalizacije i dogradnje kompleksa Stari grad u Đurđevcu, u svrhu izvornije prezentacije Legende o picokima, nematerijalnog kulturnog dobra.

Tridesetak oporbenih amandmana o kojima su se, u nešto više od sat vremena očitovali Vladini predstavnici, nisu takve sreće, njihovi predlagatelji redom su čuli poruku 'ne prihvaća se'.

Takvu je poruku dobio i Klub Možemo koji je tražio da država osigura 14 milijuna eura za potraživanja radnika bivših tvrtki Plobest i Revija koje su otišle u stečaj, a većinskim im je vlasnik država. S obzirom na vlasništvo, država ima obvezu riješiti problem 325 radnika šibenske Revije i 291 radnika Plobesta, argumentirao je Marin Živković.

Istu je sudbinu doživio i zahtjev Mire Bulja (Most) da se osigura dodatnih deset milijuna eura za opremanje vojske kako bi joj se omogućio izlazak vojske na kritične točke na državnoj granici i pomoglo policiji u zaštiti hrvatskih granica.

"Činjenica je da nam ilegalni migranti prolaze granice kao kroz švicarski sir ne zato je je policija nesposobna, nego jer je nema dovoljno", branio je Bulj svoj prijedlog, ali nije uspio uvjeriti Vladina predstavnika.

Odbijeni su i amandmani SDP-ovih Anite Curiš Kro, Sabine Glasovac i Sanje Radolović koja je tražila 200 tisuća eura za obnovu stubišta Mornaričke crkve u Puli.

Ta je crkva izgrađena u sedam godina, a vi se s Gradom Pulom 'navlačite' od 2016 oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, uzvratila je Vladinu predstavniku Mladenu Paviću, koji je njen amandman odbio uz obrazloženje da nije prijavljen na natječaj za javne potrebe u kulturi.

Na prijedlog državnoga proračuna za 2026. godinu saborski su zastupnici podnijeli 254 amandmana, Vlada je u cijelosti prihvatila dva, Lackovićev i Marijane Petir (NZ), a u izmijenjenom obliku amandmane zastupnika većine Ivana Penave (DP), Ljubomira Kolareka i Josipa Đakića te oporbenih zastupnika Dubravka Bilića (NPS), Boške Ban (NZ) i pet amandmana Kluba IDS-a.