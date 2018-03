Čekićem je htio ubiti ženu (64) pa se pokušao objesiti u štali

Senjski policajci priveli su muškarca (70) koji je čekićem pokušao ubiti 64-godišnjakinju u Stolcu. Sumnjiče ga da je u nedjelju oko 8.30 u Stolcu, u obiteljskoj kući, čekićem napao 64-godišnjakinju i teško ju ozlijedio.

Nesretnu su ženu zadržali na bolničkom liječenju.

Muškarca su djelatnici Policijske postaje Senj uhitili, zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ubojstva u pokušaju, te su ga prijavili Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci.

Susjedi, pak, navode da se napadač nakon napada na ženu pokušao objesiti u štali, ali ga je spriječio susjed koji je sve to vidio. On je prerezao uže o koje se napadač kanio objesiti i tako ga spasio. Nakon toga napadač je pobjegao i skrio se u jednom od sjenika. No do njega su došli relativno lako. Pratili su njegove tragove u snijegu koji su vodili do sjenika te su ga policajci ondje ubrzo uhitili.

Riječki ŽDO ispitao je osumjičenog 70-godišnjaka temeljem kaznene prijave Policijske uprave ličko-senjske, te ga je zadržao u istražnom zatvoru u Rijeci.