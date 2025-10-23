Čelnici EU-a pokazat će podršku Ukrajini na samitu u Bruxellesu

Europski čelnici namjeravaju u četvrtak u Bruxellesu pokazati podršku Ukrajini nakon nekoliko turbulentnih dana u kojima je američki predsjednik Donald Trump najavio, a potom odustao od planova za samit s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Očekuje se da će se čelnici Europske unije sastati u četvrtak s ukrajinskim predsjednikom, ponoviti podršku teritorijalnom integritetu Ukrajine i dogovoriti se o izradi prijedloga za korištenje zamrznute ruske imovine za veliki zajam Kijevu.

Volodimir Zelenski dobit će poticaj i u obliku novog paketa sankcija EU-a protiv Rusije.

Američki predsjednik najavio je prošlog tjedna da će se s ruskim kolegom uskoro sastati u Budimpešti, što je izazvalo zabrinutost među europskim saveznicima Kijeva, ali planirani samit ipak se neće još održati, a SAD je u srijedu uveo sankcije glavnim ruskim naftnim tvrtkama.

Nakon napetog sastanka između Trumpa i Zelenskog u Bijeloj kući prošlog petka, europski čelnici željeli su pokazati da Ukrajina još uvijek može računati na njihovu podršku.

Među znakovima dugoročne podrške je prijedlog Europske komisije da se sredstva ruske imovine zamrznute u Europi usmjere na "reparacijski zajam" Ukrajini od 140 milijardi eura.

Prema tom planu, Europska unija bi koristila novčana sredstva iz zamrznutih vrijednosnih papira ruske središnje banke kako bi Kijevu pokrila veći dio njegovih financijskih potreba za 2026. i 2027. godinu.

Kako bi se krenulo dalje s prijedlogom, čelnici će se nastojati suočiti s pravnim i financijskim rizicima na koje je upozorila Belgija, koja rusku imovinu drži u svom depozitoriju vrijednosnih papira Euroclear.

Otvorena pitanja oko korištenja zajma

Osim toga, europske vlade su se počele prepirati oko uvjeta koje će nametnuti za zajam.

Neki žele sav novac usmjeriti ukrajinskoj vojsci, a većina da se potroši na europsko oružje. Drugi smatraju da bi Kijev trebao imati mogućnost dio kredita iskoristiti za kupnju američkog oružja te da bi se novac mogao koristiti i za opću proračunsku potporu.

„Iako, mislim, postoji prilično jasna politička volja za napredak, još uvijek su otvorena mnogo pitanja“, rekao je diplomat EU-a, govoreći pod uvjetom anonimnosti.

Visoki dužnosnik u administraciji Zelenskog rekao je Reutersu da Ukrajini trebaju sredstva do kraja godine, kao i autonomiju u tome kako će ih trošiti.

Europska komisija predložila je kompromis prema kojem bi se većina zajma potrošila na ukrajinsko i europsko oružje, a manji dio bi bio za opću proračunsku potporu, koju bi Kijev mogao koristiti i za kupnju oružja izvan Europe.

Očekuje se da će čelnici zadužiti Europsku komisiju da predstavi formalni pravni prijedlog.

Rusija opisuje ovu ideju kao nezakonito oduzimanje imovine i upozorava na odmazdu.

Članice EU-a odobrile su 19. paket sankcija Rusiji kasno u srijedu, nakon što je Slovačka odustala od blokade, a formalno su ga usvojile u četvrtak ujutro.

Paket uključuje zabranu ruskog ukapljenog prirodnog plina od siječnja 2027., kao i nove mjere za takozvanu flotu tankera u sjeni i dvije neovisne kineske rafinerije nafte.