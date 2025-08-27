Čelnici Francuske, Njemačke i Poljske posjetit će Moldaviju

Čelnici Francuske, Njemačke i Poljske trebali bi u srijedu posjetiti Moldaviju kako bi izrazili potporu, dan prije početka kampanje za napete parlamentarne izbore sljedećeg mjeseca u jeku tvrdnji o ruskom miješanju u politiku proeuropske zemlje koja graniči s Ukrajinom. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz i poljski premijer Donald Tusk sastat će se s moldavskom predsjednicom Majom Sandu kako bi proslavili 34. dan neovisnosti zemlje dok se ona zauzima za članstvo u EU.

„Ovo je znak potpore europskih čelnika Moldaviji dok Rusija pojačava svoje aktivnosti miješanja uoči izbora s visokim ulozima“, priopćilo je moldavsko predsjedništvo za AFP.

Sandu i njezini europski saveznici više su puta optužili Moskvu za pokušaje destabilizacije bivše sovjetske republike koja se nalazi između ratom razorene Ukrajine i Rumunjske, članice EU i NATO-a.

Glasni kritičar Rusije, posebno od početka invazije na Ukrajinu 2022., Sandu je vodila Moldaviju u službenim pregovorima o pristupanju EU koji su počeli u lipnju 2024.

'Zastrašivanje'

Trojica čelnika EU-a dat će izjavu za medije uz Sandu u srijedu poslijepodne, prije večere.

Zatim će održati govore tijekom službene proslave Dana neovisnosti koja se održava na Trgu neovisnosti u Kišinjevu, a večer će završiti koncertom.

Macron, Merz i Tusk žele ponovno potvrditi svoju "potporu neovisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Moldavije", rekao je novinarima savjetnik francuskog predsjednika.

Također žele podržati "europsku putanju" Moldavije.

"Ne možemo ignorirati posljedice ruske agresije protiv Ukrajine, koje izravno utječu na Moldaviju", rekao je.

"Moldavija je ugrožena od Rusije", dodao je, misleći na "miješanje i upletanje" Moskve i njezinu "strategiju zastrašivanja", "opstrukciju suvereniteta" i "iskorištavanja separatizma".

Na istoku zemlje nalazi se proruska separatistička regija Pridnjestrovlje, gdje su stacionirane ruske trupe.

„Simbolična poruka“

„Posjet je zaista snažan znak podrške i simbolična je poruka Rusiji da vodeće europske zemlje brinu i prate što se ovdje događa“, rekao je za AFP politički analitičar Valeriu Pasha iz kišinjevskog think tanka Watchdog.

Dodao je da je to prvi zajednički posjet čelnika takozvanog Weimarskog trokuta Moldaviji.

Iako će stranka PAS Maje Sandu vjerojatno pobijediti na parlamentarnim izborima potkraj rujna, ishod je teško predvidjeti s obzirom na „ogromno rusko upletanje u izbore, s ludim količinama novca koje se ubacuju“ usred zabrinutosti birača zbog ekonomskih poteškoća i visoke inflacije, rekao je Pasha.

Sandu, ponovno izabrana na drugi mandat 2024., prošli je mjesec optužila Rusiju da „priprema neviđeno upletanje u rujanske izbore“ kako bi „kontrolirala Moldaviju“.

Upeitanje uključuje kupnju glasova i ilegalno financiranje putem kriptovaluta za što je „izdvojeno 100 milijuna eura“, tvrdi Sandu.

Posjet trojice čelnika EU-a dolazi u trenutku kada se čini da su mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine, koje predvode SAD, u zastoju.

Njemačka i Francuska izjavile su da je sada odluka na ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.