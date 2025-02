Čelnici u EU upozorili su Trumpa zbog uvođenja carina: 'Uzvratit ćemo! Nećemo biti pregaženi...'

Europska unija odgovorila je na kontroverznu najavu odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da će Sjedinjene Američke Države uvesti carine na robu iz EU, i to, kako kaže, "prilično brzo". EU upozorila ga je da je spremna uzvratiti.

- Ne uzimaju naše automobile, ne uzimaju naše poljoprivredne proizvode. Ne uzimaju gotovo ništa, a mi uzimamo sve, od milijuna automobila, ogromnih količina hrane i poljoprivrednih proizvoda - rekao je američki predsjednik.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 SAD uveo carine Kanadi, Kini i Meksiku. Stručnjaci su zgroženi: 'Trump se opasno igra s vatrom' | Video: 24sata/Video

Europski čelnici istaknuli su da EU ima "vlastite pravce djelovanja" nakon što je Trump izjavio da su "iskoristili SAD", a onda najavio da je sljedeća na redu za carine. Carinama je ranije zaprijetio Kanadi, Meksiku i Kini. Sve tri zemlje su odmah najavile protumjere, pa se ulagači plaše trgovinskog rata.

Britanski premijer Keir Starmer u ponedjeljak putuje u Bruxelles, a prisustvovat će summitu EU-a tamo kao prvi premijer od Brexita. Želi izgraditi bliže veze s Bruxellesom, a navodno mu je jedan od ciljeva i pridruživanje trgovinskom paktu pod vodstvom EU-a. Ipak, britanska oporba upozorila ga je da bi prednost trebao dati postizanju trgovinskog sporazuma sa SAD-om, prenosi The Telegraph.

Glasnogovornik Europske komisije rekao je da carine "stvaraju nepotrebne ekonomske poremećaje" i "štetne su za sve strane. Njemački kancelar Olaf Scholz je dodao će EU uzvratiti ako ih SAD uvedu.

- Važno je da ne dijelimo svijet brojnim carinskim barijerama - rekao je.

Dodao je da je EU "snažno gospodarsko područje koje ima svoje pravce djelovanja".

Francuski ministar industrije Marc Ferracci istaknuo je da je "jasno da se mora reagirati".

- Da bi odgovor bio učinkovit, mora se fokusirati na proizvode koji su važni za zemlju s kojom pregovarate - rekao je.

EU neće dopustiti da bude pregažena. Mi smo moćan trgovinski blok s 400 milijuna potrošača, izjavio je Klaas Knot, čelnik nizozemske središnje banke i član vijeća Europske središnje banke.

No, kako piše Telegraph, dužnosnici Europske unije već neko vrijeme pripremaju planove za nepredviđene situacije u trgovinskom ratu s Trumpom. Međutim, ako ti planovi ne uspiju, EU kreatori politika mogli bi uvesti carine od 50 posto ili više na razne uvozne proizvode iz SAD-a.

Više nećemo biti 'Glupa zemlja', napisao je to Trump, braneći svoju kontroverznu odluku. Aludirajući na to da bi taj potez mogao dovesti do viših cijena za potrošače u SAD-u, napisao je: "Hoće li biti ponešto bolno? Da, možda (a možda ne)".

- No učinit ćemo Ameriku ponovno sjajnom, i bit će vrijedno cijene koja mora biti plaćena. Ovo će biti zlatno doba Amerike - dodao je.