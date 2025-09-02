Čelnik agencije za izbjeglice: 'Glad u Gazi može se zaustaviti jednom političkom odlukom'

Glad u Pojasu Gaze može se zaustaviti jednom političkom odlukom, rekao je u utorak čelnik UN-ove agencije za palestinske izbjeglice (UNRWA) Philippe Lazzarini na Bledu, pa upozorio da je „izostanak empatije” prema Palestincima doveo do atmosfere „nekažnjivosti” u razorenoj enklavi.

„Nekad imam osjećaj da smo rekli sve o Gazi, ostali bez riječi kojima bi opisali kroz koliku patnju ljudi tamo prolaze”, rekao je Lazzarini na Bledskom strateškom forumu.

Švicarski humanitarac na čelu je agencije koja u palestinskoj enklavi ima 12 tisuća zaposlenika. Američki predsjednik Donald Trump zaustavio je američko financiranje UNRWA-e, tvrdeći da je infiltrirana terorističkim elementima, a Izrael je zabranio svojim dužnosnicima da komuniciraju s njezinim osobljem.

Lazzarini tvrdi da u Gazi „više nema sigurnog mjesta” te da njezini stanovnici znaju da mogu biti ubijeni gdjegod se nalaze – u bolnici, zdravstvenom centru, skloništu UN-a ili sigurnosnim zonama koje je proglasio Izrael.

Svjetski mehanizam za procjenu sigurnosti hrane IPC, agencija smatrana autoritetom po pitanju proglašavanja prehrambenih kriza, sredinom kolovoza potvrdila je da u Gazi vlada glad. Međunarodni stručnjaci ranije su upozoravali da IPC u pravilu kasni s takvim proglašavanjem.

„Do trenutka kada je u Somaliji 2011. godine proglašena glad, 250 tisuća ljudi, polovica njih djeca mlađa od 5 godina, već je umrla od gladi”, upozorio je krajem srpnja David Miliband, čelnik Svjetske organizacije za spašavanje, komentirajući IPC.

Lazzarini je na Bledu naglasio da je glad u Gazi potpuno uzrokovana ljudskim djelovanjem i „namjerna” te da se humanitarna pomoć u palestinskoj enklavi pretvorila u oružje.

U uvjetima gladi trenutačno živi oko pola milijuna ljudi na sjeveru, no bez odlučnog djelovanja ona će proširiti i na jug enklave.

„Ovo je glad koja se može riješiti jednom političkom odlukom”, rekao je Švicarac.

Najšokantniji u Gazi, nastavio je čelnik UNRWA-e, „izvanredan je izostanak djelovanja i empatije” zbog kojeg se stvorilo okruženje „nekažnjivosti”.

Ta kombinacija nas čini „sudionicima u zločinima za koje nitko kasnije neće moći reći da nismo znali za njih jer se odvijaju pred našim očima”.