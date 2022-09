Čelnik HDZ-a 1990.: Schmidt treba reagirati, izbacivanje Hrvata iz vlasti vodi kraju BiH

Predsjednik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović pozvao je u utorak visokog međunarodnog predstavnika da nametne izmjene Izbornog zakona upozoravajući da bi bošnjačko izbacivanje Hrvata iz vlasti nakon sljedećih izbora značilo kraj Bosne i Hercegovine.

U nedjelju se u BiH održavaju opći izbori u naelektriziranome ozračju, uz podizanje međunacionalnih tenzija i prijetnje preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana Predsjedništva BiH i gornjeg, nacionalno koncipiranog Doma naroda Federacije BiH. Ukoliko se takvo što ostvari hrvatski su političari najavili da će pokrenuti razgovore o preustroju zemlje.

"Konačan obračun s Hrvatima u BiH, kako su najavljivali neki bošnjački političari, bit će konačno okončanje Bosne i Hercegovine", rekao je čelnik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović, koji je i član vodstva Hrvatskog narodnog sabora BiH u intervju za portal Dnevnik iz Mostara.

Pojasnio je kako se uočavaju nakane bošnjačkih stranaka da posve ovladaju hrvatskim klubom u Domu naroda tako što su već na svoje liste postavili podobne Hrvate.

"Ako se usude ići u tom pravcu dobiti će odgovor s naše strane. Hrvati u BiH traže pravedna rješenja, ništa više od toga, ako je to puno i ako traže obračun, imat će ga", rekao je Cvitanović.

Naveo je kako će se izborni inženjering pokušati realizirati u većinskim bošnjačkim županijama s izborom hrvatskih izaslanika za Dom naroda, te da će se ključna izborna utakmica voditi u županiji Središnjoj Bosni.

Pozvao je visokog međunarodnog predstavnika da intervenira oko izbornih prijepora kako bi se spriječilo da četiri puta brojniji Bošnjaci nametnu vlast Hrvatima.

"Očekujem da će Visoki predstavnik provesti Odluku Ustavnog suda u predmetu 'Ljubić', te provesti presude međunarodnog suda u pogledu postojanja diskriminacije u našem izbornom zakonodavstvu", rekao je Cvitanović.

I think tank organizacija Međunarodna krizna skupina (ICG), sa sjedištem u Bruxellesu i New Yorku, čija su stajališta često bila podloga za odluke međunarodnoj administraciji u BiH, ocijenila je u najnovijem izvješću da visoki predstavnik treba intervenirati u izborni zakon kako bi se spriječila politička i sigurnosna kriza u zemlji između Hrvata i Bošnjaka koju bi, u kombinaciji s krizom u Ukrajini, mogli iskoristiti srpski političari za secesiju svoga entiteta.

Njemački političar Christian Schmidt, koji je na čelu Ureda visokog predstavnika, do sada nije posegnuo za rješavanjem izborne reforme. Očekivalo se da će tu odluku donijeti sredinom ljeta, no do danas nema naznaka hoće li se to uopće dogoditi.

