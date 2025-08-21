Čelnik UN-a poziva na hitan prekid vatre u Gazi: 'Moramo izbjeći smrt i silna razaranja'

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres u četvrtak je pozvao na hitan prekid vatre u Gazi, nakon što je Izrael objavio prve korake operacije preuzimanja grada Gaze.

"Ključno je odmah postići prekid vatre u Gazi", rekao je Guterres, istaknuvši da je to nužno "kako bi se izbjegle smrti i razaranje koje bi vojna operacija protiv grada Gaze neizbježno izazvala".

Glavni tajnik UN-a se nalazi u Japanu, gdje sudjeluje na Tokijskoj međunarodnoj konferenciji o razvoju Afrike.

Izrael, koji je mobilizirao desetke tisuća vojnih pričuvnika, nastavlja s planom zauzimanja najvećeg urbanog središta u Gazi unatoč međunarodnim kritikama operacije za koju se očekuje da će prisilno raseliti još veći broj Palestinaca. Trenutno Izrael drži oko 75% Pojasa Gaze.

Rat u Gazi započeo je 7. listopada 2023., kada su naoružani napadači predvođeni Hamasom izvršili napad na južne izraelske zajednice u kojem je, prema izraelskim podacima, ubijeno oko 1.200 ljudi, uglavnom civila, a 251 talac, uključujući djecu, odveden je u Gazu.

Izraelska vojna ofenziva na Pojas Gaze dosad je usmrtila najmanje 60.000 Palestinaca, prema podacima tamošnjeg ministarstva zdravstva.

Guterres je pozvao na bezuvjetno oslobađanje talaca koje drži Hamas. Također je pozvao Izrael da poništi odluku o proširenju "ilegalne" izgradnje naselja na Zapadnoj obali.

Plan izraelske izgradnje naselja, kojim bi se presjeklo okupiranu Zapadnu obalu i odsjeklo je od Istočnog Jeruzalema, objavljen je prošlog tjedna, a konačno odobrenje dobio je u srijedu od povjerenstva Ministarstva obrane za planiranje.

Palestinsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da bi ta izgradnja izolirala palestinske zajednice koje ondje žive i ugrozila mogućnost rješenja o dvije države.