Obavijesti

News

Komentari 0
NE MARE ZA KRITIKE...

Izrael: Poduzeli smo 1. korake vojne operacije u gradu Gazi...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Izrael: Poduzeli smo 1. korake vojne operacije u gradu Gazi...
Foto: AMIR COHEN/REUTERS

Potezom se proširuju vojne operacije na ionako razorenom palestinskom teritoriju, što je izazvalo oštre kritike u zemlji i inozemstvu...

Izraelska vojska poduzela je prve korake planirane operacije preuzimanja grada Gaze, rekao je u srijedu glasnogovornik izraelske vojske, brigadir general Effie Defrin. Početkom ovog mjeseca izraelski sigurnosni kabinet odobrio je plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom. Potezom se proširuju vojne operacije na ionako razorenom palestinskom teritoriju, što je izazvalo oštre kritike u zemlji i inozemstvu.

Nakon sukoba s Hamasom u Han Junisu u srijedu, Defrin je rekao: "Produbit ćemo napad na Hamas u gradu Gazi, sjedište vladinog i vojnog terora terorističke organizacije."

GRADE STANOVE Izrael odobrio veliki plan kolonizacije Zapadne obale
Izrael odobrio veliki plan kolonizacije Zapadne obale

Defrin je rekao da je vojska već počela okruživati predgrađa grada Gaze i da je Hamas sada "izranjavana" gerilska sila.

"Počeli smo preliminarne operacije i prve stadije napada na grad Gazu, a već sada snage IDF-a drže predgrađa grada Gaze", rekao je. 

Izrael je u srijedu rekao da će pozvati 50.000 rezervista za planiranu ofenzivu zauzimanja grada Gaze, premda će većina snaga koje budu djelovale u tom najvećem urbanom središtu Pojasa Gaze biti aktivni vojnici.

EGIPAT KAO RJEŠENJE? Stižu reakcije na najavu Izraela i Netanyahua da će okupirati Gazu - gotovo sve su negativne
Stižu reakcije na najavu Izraela i Netanyahua da će okupirati Gazu - gotovo sve su negativne

Pozivi bi mogli biti poslani u narednim danima, a rezervisti bi se trebali javiti na dužnost u rujnu, rekao je vojni dužnosnik.

Ovakva mobilizacija signalizira da Izrael nastavlja sa svojim planom okupacije najvećeg urbanog središta Gaze unatoč međunarodnim kritikama operacije koja će najvjerojatnije raseliti veliki broj Palestinaca

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'
DOZNAJEMO

Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'

Turistkinja s Novog Zelanda potvrdila nam je da joj je sjeo povrat novca, no i da je vožnja od dva kilometra po Zagrebu naplaćena 150 eura. Sve je prijavljeno policiji koja provodi izvide
VIDEO Sjela u korpu bagera pa blokirala radove: 'Općina gradi tribine, a to je moja zemlja...'
DRAMA U SUKOŠANU

VIDEO Sjela u korpu bagera pa blokirala radove: 'Općina gradi tribine, a to je moja zemlja...'

NŠK Debeljak nedavno je ušao u drugu nogometnu ligu. Općina krenula graditi tribine, ali na zemlji na kojoj se vodi spor. Tri mještanke tvrde da je to njihovo od 19. stoljeća, a načelnik tvrdi da imaju sve dozvole...
Tuča, poplave, pijavice: DHMZ upozorava na olujno nevrijeme u izvanrednom priopćenju
TRI DANA KAOSA

Tuča, poplave, pijavice: DHMZ upozorava na olujno nevrijeme u izvanrednom priopćenju

Treba računati i na izražene pljuskove s grmljavinom te lokalno i na grmljavinska nevremena. Njih će najprije biti na sjevernom Jadranu, već tijekom srijede, a u četvrtak i petak i drugdje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025