Centar traži zabranu točenja alkohola u tri kluba u Splitu: 'Turisti se ponašaju nedolično'

Piše HINA,
Centar traži zabranu točenja alkohola u tri kluba u Splitu: 'Turisti se ponašaju nedolično'
Split: Bojan Ivošević o radu noćnih klubova | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Prijedlog uključuje ograničenje prodaje alkohola nakon 2 sata ujutro u staroj gradskoj jezgri pod zaštitom UNESCO-a

Stranka Centar zatražila je u četvrtak da splitsko Gradsko vijeće donese odluku o zabrani točenja alkohola u kasnim noćnim satima u tri noćna kluba u staroj gradskoj jezgri, kako bi se spriječilo nedolično ponašanje mladih turista koji u njima konzumiraju alkohol. "Ako noćni klub radi do šest sati ujutro, onda se može donijeti odluka da se nakon dva sata iza ponoći zabrani točenje alkohola. Za vrijeme turističke sezone na tisuće mladih turista pod utjecajem alkohola ponaša se neprikladno, uriniraju na ulicama, razbijaju opremu i remete javni red i mir", rekao je vijećnik Centra Bojan Ivošević na konferenciji za novinare. Pritom je podsjetio kako je stara splitska jezgra, gdje su smještena tri noćna kluba, pod zaštitom UNESCO-a.

Podsjetio je kako u Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti postoji stavak po kojem predstavničko tijelo, tj. Gradsko vijeće, ima pravo donijeti odluku o zabrani točenja alkohola.

Ivošević je danas iskoristio pravo da kao gradski vijećnik uputi gradskoj upravi prijedlog da Gradsko vijeće donese odluku o zabrani točenja alkohola u tri noćna kluba u kasnim noćnim satima.

Također je pozvao gradonačelnika Tomislava Šutu da produži radno vrijeme ugostiteljskim objektima "u sitnim noćnim satima" kada nogometna reprezentacija Hrvatske bude igrala utakmice na svjetskom prvenstvu ovoga ljeta u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

"Gradonačelnik ima zakonske ovlasti omogućiti produženje radnog vremena svim ugostiteljskim objektima u Splitu za nekoliko sati kada reprezentacija igra utakmice na Svjetskom nogometnom prvenstvu", istaknuo je Ivošević.

Komentari 2
