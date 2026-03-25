Splitski gradonačelnik: 'Fali 70 milijuna eura u proračunu, za sve je to kriva prethodna vlast'

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta izjavio je u srijedu da je Grad Split dobio ozbiljno upozorenje Ministarstva financija zbog manjka od 70 milijuna eura, zbog čega se ide u maksimalnu racionalizaciju, te dodao kako je za sadašnje stanje gradskih financija odgovorna prethodna vlast.

Govoreći o rezultatima poslovanja u prošloj godini Šuta je na konferenciji za novinare rekao kako je prethodna gradska vlast odgovorna za stanje u gradskom proračunu koje su zatekli po preuzimanju vlasti, te da se poduzimaju mjere kako bi stabilizirali financijsku situaciju i sanirali golemi deficit.

Uvidom u financijske izvještaje utvrđen je manjak prihoda nad rashodima u iznosu većem od 73 milijuna eura, što predstavlja 36,76 posto ukupnih prihoda za 2025. godinu.

Ministarstvo financija navelo je da takav rezultat predstavlja visok rizik ne samo za stabilnost gradskog proračuna, nego i za ukupni rezultat općeg proračuna države, s obzirom na to da se i financijski rezultati lokalnih jedinica uračunavaju u nacionalnu fiskalnu sliku.

Ministarstvo od Grada Splita traži da bez odgode poduzme mjere za smanjenje rashoda, racionalizaciju troškova, jaču naplatu prihoda i preusmjeravanje investicija na izvore financiranja koji neće dodatno opteretiti deficit. U suprotnom bi država mogla razmotriti mjere uskraćivanja pomoći iz državnog proračuna tijekom 2026. godine, rečeno je.

"Do ovoga je došlo zbog nepromišljenog donošenja odluka, kreditnog zaduženja i nepokrivanja izvora financiranja, ali isto tako i nenaplaćivanje potraživanja, kao i svih drugih radnji koje su bile bitne za povećanje prihoda", kazao je gradonačelnik Šuta. Odluke prethodne vlasti donosile su se isključivo zbog potreba izbornog procesa u 2025. godini te neodgovornog načina upravljanja.

Šuta je rekao kako se sada poduzimaju mjere kako bi se stabilizirale financija i zaštitilo funkcioniranje grada​, a svaka odluka morat će se donositi promišljeno i odgovorno. ​

Sad je vrijeme da se uvede red,​ zatvore izvori nepotrebnih troškova i da se gradske financije napokon postave na zdrave temelje, najavio je​.

Pritom treba, rekao je, voditi računa o naplati prihoda​, s obzirom da je grad ranije oštećen za milijunske iznose zbog nenaplate, među ostalim i u slučaju Brodosplita, a naplata potraživanja mora biti jednaka za sve.

​"Zatražio sam naplatu komunalnog doprinosa, a posebno zabrinjava činjenica da prethodne četiri godine nismo imali odgovarajući ustroj i vodstvo u dijelu koji se odnosi na komunalnu naknadu, iako je riječ o vrlo važnom prihodu", ​ustvrdio je gradonačelnik.