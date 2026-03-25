Obavijesti

News

Komentari 4
KRITIČNI ŠUTA

Splitski gradonačelnik: 'Fali 70 milijuna eura u proračunu, za sve je to kriva prethodna vlast'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Uvidom u financijske izvještaje utvrđen je manjak prihoda nad rashodima u iznosu većem od 73 milijuna eura, što predstavlja 36,76 posto ukupnih prihoda za 2025. godinu

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta izjavio je u srijedu da je Grad Split dobio ozbiljno upozorenje Ministarstva financija zbog manjka od 70 milijuna eura, zbog čega se ide u maksimalnu racionalizaciju, te dodao kako je za sadašnje stanje gradskih financija odgovorna prethodna vlast.

Govoreći o rezultatima poslovanja u prošloj godini Šuta je na konferenciji za novinare rekao kako je prethodna gradska vlast odgovorna za stanje u gradskom proračunu koje su zatekli po preuzimanju vlasti, te da se poduzimaju mjere kako bi stabilizirali financijsku situaciju i sanirali golemi deficit.

Ministarstvo financija navelo je da takav rezultat predstavlja visok rizik ne samo za stabilnost gradskog proračuna, nego i za ukupni rezultat općeg proračuna države, s obzirom na to da se i financijski rezultati lokalnih jedinica uračunavaju u nacionalnu fiskalnu sliku.

Ministarstvo od Grada Splita traži da bez odgode poduzme mjere za smanjenje rashoda, racionalizaciju troškova, jaču naplatu prihoda i preusmjeravanje investicija na izvore financiranja koji neće dodatno opteretiti deficit. U suprotnom bi država mogla razmotriti mjere uskraćivanja pomoći iz državnog proračuna tijekom 2026. godine, rečeno je.

"Do ovoga je došlo zbog nepromišljenog donošenja odluka, kreditnog zaduženja i nepokrivanja izvora financiranja, ali isto tako i nenaplaćivanje potraživanja, kao i svih drugih radnji koje su bile bitne za povećanje prihoda", kazao je gradonačelnik Šuta. Odluke prethodne vlasti donosile su se isključivo zbog potreba izbornog procesa u 2025. godini te neodgovornog načina upravljanja.

Šuta je rekao kako se sada poduzimaju mjere kako bi se stabilizirale financija i zaštitilo funkcioniranje grada​, a  svaka odluka morat će se donositi promišljeno i odgovorno. ​

Sad je vrijeme da se uvede red,​ zatvore izvori nepotrebnih troškova i da se gradske financije napokon postave na zdrave temelje, najavio je​. 

Pritom treba, rekao je, voditi računa o naplati prihoda​, s obzirom da je grad ranije oštećen za milijunske iznose zbog nenaplate, među ostalim i u slučaju Brodosplita, a naplata potraživanja mora biti jednaka za sve. 

​"Zatražio sam naplatu komunalnog doprinosa, a posebno zabrinjava činjenica da prethodne četiri godine nismo imali odgovarajući ustroj i vodstvo u dijelu koji se odnosi na komunalnu naknadu, iako je riječ o vrlo važnom prihodu", ​ustvrdio je gradonačelnik.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
