Centar: U ustanovama pod vlašću HDZ-a događa se pljačka javnog novca iz proračuna

Vijećnica stranke Centar u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije Gorana Rosandić prozvala je u subotu HDZ da se u županijskim i ustanovama grada Splita pod njegovom vlašću događa pljačka javnog novca iz proračuna za privatne usluge, nazvavši taj slučaj Šutina Fimi media.

"Dok mi ovdje razgovaramo, događa se pljačka u gradskim i županijskim ustanovama. Sve je već viđeno i model se zove Šutina Fimi media. Samo što posljednjih tjedana slušamo priču o Antoniju Nikoliću i Gradu Splitu. Ali, kao u onoj reklami - nije to sve - tako ni ta priča nije stala samo na Banovini. Ušla je i u županijske ustanove i to ne samo jednu“, rekla je na konferenciji za novinare županijska vijećnica Centra Gorana Rosandić.

Prema njezinim tvrdnjama, Antonio Nikolić, koji je volontirao u kampanji gradonačelnika Tomislava Šute, sada ubire poslove koje god poželi. Sve to, ustvrdila je upućuje na Šutinu Fimi mediju 2.0, u kojoj se volontiranje u kampanji naplaćuje kroz javne institucije i izvlačenje proračunskog novca.

Govoreći o konkretnim primjerima, Rosandić se osvrnula se slučaj Centra izvrsnosti.

„Na prošloj sjednici Županijske skupštine pitala sam ravnatelja Centra izvrsnosti jesu li surađivali. Odgovor je bio negativan, uz tvrdnju da je gospodin Nikolić samo radio u kampanji i da poslova s njime i s njime povezanim tvrtkama nema. No, javno dostupni dokumenti govore suprotno - ravnatelj se nije sjetio da je tvrtki Vision facade u posljednja četiri mjeseca Centar izvrsnosti platio 7750 eura, a u zadnjih nekoliko dana pojavilo se još računa", tvrdi Rosandić.

To znači, dodala je, da u ovom trenutku novac i dalje odlazi u privatne džepove.

Smatra kristalno jasnim da je HDZ na gradskoj i županijskoj razini spreman "hladnokrvno provoditi radnje za koje je ta stranka već bila osuđena".

Pozvala je mjerodavne institucije da istraže taj slučaj. "Upućujemo javni upit županu Blaženku Bobanu - jesu li županijske ustanove i tvrtke pod njegovim patronatom ili i u njih gospodin Nikolić ulazi preko Šute i njegove kampanje", rekla je Rosandić.